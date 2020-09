Vanessa Hudgens n’était que l’une des nombreuses célébrités féminines qui ont pris au sérieux leur routine de fitness.

Suivre une bonne routine d’entraînement peut être carrément épuisant pour la plupart des gens. Qui a le temps de vraiment s’entraîner ces jours-ci, entre s’occuper des enfants, travailler, faire des courses et se stresser maintenant sur le sort du pays? Cependant, les célébrités ont prouvé maintes et maintes fois que, contre toute attente et contre les facteurs de stress supplémentaires de leur emploi du temps chargé, elles peuvent même trouver le temps de s’entraîner. Nous n’avons aucune excuse. Pendant les fermetures imposées par le gouvernement, certaines célébrités se sont davantage concentrées sur l’entraînement. L’ancienne star de Powerless, Vanessa Hudgens, n’était que l’une des nombreuses célébrités féminines qui ont pris au sérieux leur routine de remise en forme, publiant même des vidéos d’elle-même effectuant des entraînements à domicile. La femme de 31 ans a reçu des tonnes de commentaires positifs sur son corps nouvellement tonifié, y compris ses jambes tueuses.

Vanessa Hudgens est des objectifs corporels

L’été dernier, les anciens de High School Musical ont largement dominé les médias sociaux, non seulement avec ses messages ThirstyThursday, mais aussi ses séances d’entraînement à domicile avec ses cours virtuels à la torche avec l’entraîneur célèbre Isaac Boots, également connu sous le nom d’Isaac Calpito. De toute évidence, la star s’est tenue occupée pendant la fermeture du gouvernement à Los Angeles. Vanessa Hudgens a même donné au créateur et entraîneur de Torch’d un cri sur Instagram après un cours Zoom; « Un grand merci à @isaacboots et à freakin zoom pour garder nos endorphines en mouvement et rester connecté. (Vérifiez-le et rejoignez innnnn) rester actif pendant cette période est si utile pour garder espoir. » Ce n’est pas étonnant que Hudgens soit fan, ses résultats finaux montrent que son programme d’entraînement est la vraie affaire.

Dans un autre post Instagram, la femme de 31 ans a montré ses jambes musclées, tout en enfilant un maillot de bain une pièce brûlant comme un geste festif envers Cinco De Mayo. Dans le selfie brûlant, Hudgens fait basculer son sombrero sur le côté et donne un pop de hanche impertinent, montrant ses jambes dans toute leur gloire musculaire. Les fans se sont rapidement rendus dans la section des commentaires pour donner à la star des compliments sur son corps nouvellement tonique. Un adepte a écrit: « Tout ce que je vois, ce sont des JAMBES, DES JAMBES ET DES JAMBES. » Honnêtement, la star de Powerless a l’air vraiment puissante dans ces vidéos et publications Instagram.

Hudgens fait des défis de danse tout en montrant son corps

Qui savait que Vanessa Hudgens était une si bonne condition physique? La femme de 31 ans prend ses séances d’entraînement aussi sérieuses que son jeu d’acteur. Même avec un talent extrême pour s’entraîner, la star aime prendre des poses sur la plage et publier des vidéos de danse d’elle-même, tout en affichant son corps tonique bien sûr. Sur plusieurs photos, Hudgens prend la pose au bord de la plage ou au bord de la piscine, dans une variété de maillots de bain qui accentuent sa silhouette tonique. Alors que Hudgens a l’air bien de la tête aux pieds, ses jambes toniques semblent voler la vedette à chaque publication. La jeune femme de 31 ans montre vraiment la force de ses jambes tout en exécutant certains des plus grands défis de danse TikTok d’aujourd’hui, comme le défi de danse WAP de Cardi B. La star a écrit dans les légendes qu’elle approuvait fortement la chanson en publiant une vidéo elle-même faisant le défi de la danse sous la forme d’une vraie danseuse. Son coup de pied au début du clip et la séparation à la fin montrent à quel point ces entraînements ont porté leurs fruits.

En quoi consiste sa routine de fitness intense

Pour atteindre son physique tonique et ses jambes musclées, Vanessa Hudgens s’en tient clairement à un régime et un régime d’exercices intenses. Derrière chaque grand corps, il y a la quantité de travail que nous consacrons à une belle apparence. Hudgens aime bien paraître et se sentir bien. Le joueur de 31 ans fait de tout, des sentiers de randonnée, du yoga, du Pilates et de la danse énergique. En décembre 2018, les anciennes élèves du lycée musical ont déclaré à Women’s Health qu’avant les fermetures imposées par le gouvernement, elle avait l’habitude de «mélanger un total de six séances d’entraînement par semaine». La plupart des gens passent cinq jours et trente minutes à s’entraîner, mais il est clair que Vanessa Hudgens n’est pas comme tout le monde.

Tout en faisant un mélange de différents entraînements tout au long de la semaine, la star garde également sa silhouette belle et fine en respectant son régime Keto. Le blog Rachel Altard a rapporté que Hudgens reste à l’écart des glucides et mange plutôt des repas à base de plantes pour garder son énergie pendant de longues périodes. Son régime Keto, qui est un régime riche en graisses, en protéines et en glucides, aide à brûler les graisses plus rapidement et à donner à la star une sensation de satiété plus longue. On dirait que le régime Keto a vraiment fait des merveilles pour les Hudgens.

Entre les régimes, Hudgens fait également ce qu’on appelle le jeûne intermittent, où l’étoile peut alterner entre manger et jeûner certains jours. Il existe plusieurs types différents de cette technique de fixation et la plus populaire est la méthode 16/8, qui consiste à «manger pendant une période de 8 heures avant de jeûner pendant 16 heures». La combinaison du jeûne intermittent avec le régime céto présente de grands avantages pour la santé, notamment l’amélioration de la fonction cérébrale, le contrôle de la glycémie et il a été démontré qu’elle améliore les fonctions mentales chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Avec de grands avantages pour la santé comme ceux-ci, il est facile de comprendre pourquoi Vanessa Hudgens s’en tient au régime Keto et au jeûne. Cela lui a certainement donné une cure de jouvence. Le corps de Vanessa Hudgens est plein de force et ses jambes sont à peu près les objectifs de fitness de tout le monde.

