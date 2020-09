Infinity Ward doit prendre une décision rapide au cours du week-end et désactiver les véhicules tout au long de Call Of Duty: Warzone. Le problème provient de problèmes découverts lorsqu’un véhicule entre dans une zone hors limites. La façon dont le jeu est censé fonctionner est que lorsque vous conduisez dans une zone où vous n’êtes pas censé le faire, le système déclenche une alerte pour le joueur. Plus précisément, il dit «Retour à la zone de combat» et vous donne un compte à rebours pour revenir sur le terrain de jeu ou être disqualifié du match en étant simplement tué. Cependant, les joueurs ont découvert un problème qui a été une fin de jeu, littéralement. Si vous sortez des limites à un moment précis du compte à rebours, la carte gèle complètement le compte à rebours, mais vous pouvez toujours parcourir la carte.

Chopper 4 ne pourra pas vous donner de rapports de trafic dans Call Of Duty: Warzone pendant un moment. Gracieuseté d’Activison.

Le problème est que vous êtes coincé dans le véhicule et que vous pouvez tout faire. Vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez changer de vue de caméra, vous pouvez tirer des armes… rien. – bien qu’ils ne puissent pas quitter le véhicule ou faire à peu près autre chose. De plus, si vous êtes coincé dans le véhicule trop longtemps, le pépin a un effet négatif sur le jeu en cours car il mettra fin au match pour vous et tout le monde dans le hall. Tout le monde subit une perte et est renvoyé au menu de chargement. Vous pouvez le voir dans cette vidéo. Cela a incité Infinity Ward à envoyer ce message sur Twitter pour faire savoir à tout le monde qu’ils avaient pris des véhicules pour le moment. Au moment où nous écrivons ceci, rien n’indique quand ils reviendront à Call Of Duty: Warzone. Pour l’instant, quelle que soit la tactique que vous utilisiez en utilisant des véhicules, vous devrez rester sur l’étagère lorsque vous reviendrez aux bases.

