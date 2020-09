Le metteur en scène et scénariste hongrois Kornel Mundruczo et son partenaire / scénariste Kata Weber ont collaboré étroitement à «Pieces of a Woman», dans lequel Vanessa Kirby et Shia LaBeouf jouent un couple de Boston dévasté par la perte de leur nouveau-né lors d’un accouchement à domicile. Le film a eu sa première mondiale samedi dans la section principale de la compétition du Festival du film de Venise.

Ils ont parlé à Variety de divers aspects du travail méticuleux qui a permis de livrer cette image puissante, qui marque le premier long métrage en anglais de Mundruczo, qui a éclaté au niveau international avec sa parabole sociale de 2014 «White Dog». Extraits de la conversation.

Si je comprends bien, le film étend une pièce de théâtre multimédia que vous avez réalisée ensemble. Comment cela est-il né?

KATA WEBER

Je voulais parler d’un tabou qui, je pense, existe vraiment. Les femmes qui perdent leur bébé sont tellement reléguées à l’isolement. Les gens (autour d’eux) ne savent tout simplement pas comment gérer ces pertes et ces tragédies, à la fois au sein de la société et de la famille. C’était l’origine.

Ensuite, j’ai également voulu mettre l’histoire dans un environnement que je connais et dont je suis proche. J’ai donc choisi cette famille de survivants de l’Holocauste. Notre personnage principal (Martha, jouée par Kirby) est une survivante de l’Holocauste de troisième génération. La question est donc de savoir comment ils gèrent les tragédies et quelles sont les empreintes que nous donnons à nos enfants.

Mais la pièce de théâtre ne comportait que deux scènes, tandis que le film en a 60.

Kornel, pourquoi avez-vous choisi ce sujet pour votre premier film en anglais?

KORNEL MUNDRUCZO

Pour moi, c’était vraiment important d’entrer sur le marché anglophone avec une histoire très personnelle. Et une petite histoire très simple, à ne pas dévorer par les studios.

Je suis très reconnaissant aux studios Bron, en particulier à Kevin Turen et Aaron Ryder. Quand ils ont lu la première version du scénario, ils m’ont dit: «Nous voulons faire ce film». C’était très courageux de leur part. Le sujet est très difficile. Mais ils nous ont fait confiance tout le long, et ils m’ont donné une liberté artistique à 100%.

Quels ont été certains des défis?

J’ai dû apprendre à tourner quelque chose qui n’est pas dans ma langue maternelle. J’ai fait du théâtre dans toute l’Europe, donc j’ai une certaine expérience. Mais les acteurs m’ont aidé à traverser. Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, elles ont été si utiles pour évoquer cette histoire et comprendre comment nous pourrions faire un grand morceau de cinéma ensemble.

Eh bien, le casting est incroyable. Comment avez-vous réussi?

Je suis heureux de l’entendre. Ce n’était pas le choix évident pour ce film. J’ai dit: “Je veux garder les choses très fraîches.”

Depuis un bon moment, j’essayais de trouver quelque chose à faire avec Shia. Et quand je lui ai donné le scénario, je lui ai dit: «Hé Shia, ce n’est pas le rôle principal. Mais j’aime tellement cette histoire. C’est tellement personnel, alors j’apprécierais vraiment que vous puissiez le lire et jouer Sean. Il a été le premier à monter à bord et j’étais plus que content. C’est un vrai acteur poids lourd et j’avais besoin de ça pour vraiment découvrir la relation entre Martha et Sean.

Vanessa Kirby a rencontré Kevin Turen et Sam Levinson à Los Angeles et ils lui ont dit: “ Nous avons un scénario très intéressant d’un réalisateur hongrois. Est-ce que tu peux le lire?’ Après 24 heures, elle était à Budapest. Elle s’est assise avec moi. J’étais comme: «J’adore Margaret de« The Crown », mais c’est tellement loin de ce rôle… Mais cette rencontre était tellement impressionnante. Elle a cette aura très classique des années 60… cette qualité de Catherine Deneuve-ish, Hanna Schygulla qui évoque les souvenirs de ces stars européennes. Et j’aime tellement ça. Je suis tellement connecté à cela. Alors j’ai vraiment poussé pour pouvoir travailler avec elle et pour qu’elle soit approuvée par les producteurs et les financiers… Je pense que c’est vraiment frais d’avoir une histoire d’amour entre eux (Kirby et LaBeouf).

Ellen Burstyn était l’idée de Kata, depuis le tout début.

KATA WEBER

Oui, je ne sais pas pourquoi j’ai ce lien avec elle. Vous ne pouvez même pas exprimer à quel point elle est bonne actrice. J’ai tous ces souvenirs de ses précédents films. Et elle me rappelle en quelque sorte mes proches. Elle est dure, mais en même temps si chaleureuse, intelligente et belle et épique.

Le film est également une grande prouesse technique avec plusieurs prises de vue virtuoses en une seule prise. Pouvez-vous me parler de cet aspect?

KORNEL MUNDRUCZO

Nous avons en quelque sorte quatre pics dans le film. L’un est la naissance; l’un est la scène du dîner en famille; l’un est la salle d’audience, en particulier le discours d’amour de Marta; et le pommier à la fin.

J’ai senti que le film avait besoin d’un certain langage, qui est assez répétitif, dans lequel on élargit la réalité. Et vous avez l’impression d’avoir passé un après-midi complet avec cette famille, même si ce n’est que 20 minutes, ou peu importe.

Sur le plan thématique, la contradiction était: comment donner 100% de liberté aux acteurs quand le cinéma est une construction? Nous avons donc fini par utiliser le cardan qui est plus technique et plus cinématographique que la caméra portable, ce qui aurait été une sorte de langage évident pour un film comme celui-ci. Mais en même temps, il ne fait pas froid, comme le steadicam ou une piste.

Au cours des tests que nous avons effectués, nous avons découvert que c’est ce dont nous avons besoin (le cardan) parce que c’est tellement spirituel. Quelqu’un est toujours là, c’est comme un œil curieux. C’est un mouvement de caméra très personnel.

Heureusement, notre dp Benjamin Loeb a actionné le cardan. Donc, pendant que nous travaillions ensemble, nous étions très proches les uns des autres, mais en même temps, cela nous laissait un espace libre pour que les acteurs jouent la scène sans qu’elle soit trop construite, ce qui tue souvent les performances.