«Never Gonna Snow Again» de Malgorzata Szumowska et Michal Englert, l’un des titres les plus animés du Festival du Film de Venise, a trouvé une distribution au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne.

Suite à ce qui a été considéré comme un processus concurrentiel avec un large intérêt, Picturehouse Entertainment a piqué pour les droits UK / Eire. I Wonder a acheté le film pour l’Italie et Real Fiction est à bord pour l’Allemagne. Le film est vendu à l’international par The Match Factory.

«Never Gonna Snow Again» a été présenté en première mondiale à Venise le 7 septembre et a été salué par la critique. Le film raconte l’histoire du masseur Zhenia, originaire de la ville ukrainienne de Pripyat, qui a été profondément affectée par l’explosion de Tchernobyl à proximité. Zhenia entre dans la vie des résidents riches mais troublés d’une communauté fade et isolée de Pologne, où il commence à les guérir avec ses mains et sa compagnie, et change leur vie pour de bon.

Le film – qui a également été sélectionné par la Pologne comme soumission pour les Oscars 2021 – est réalisé et co-écrit par Szumowska, l’auteur prolifique derrière «Body», «In The Name Of» et «The Other Lamb», avec elle Collaborateur régulier Englert, qui co-dirige et sert également de directeur de la photographie. Le film présente un tour inoubliable d’Alec Utgoff, qui est apparu dans la dernière saison de Netflix “Stranger Things” en tant que Dr Alexei. Le film a une forte distribution polonaise, notamment Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Andrzej Chyra et Łukasz Simlat.

Les producteurs sont Agnieszka Wasiak et Mariusz Włodarski pour Lava Films, et Viola Fügen et Michael Weber pour Match Factory Productions. Kino Swiat sortira le film en Pologne.

“Never Gonna Snow Again” a été bien accueilli par la critique à Venise, avec Guy Lodge de Variety notant: “Szumowska est devenue un incontournable du circuit des festivals, bien que commercialement, une percée d’art et essai majeure lui a jusqu’ici échappé. Cela pourrait peut-être venir avec “ Never Gonna Snow Again ”, qui peut être immergé dans des tensions et des tensions particulières de la société urbaine polonaise, mais devrait résonner universellement avec son évocation de la tension des nantis et des démunis, soutenue par une comédie amusante et somptueusement atmosphérique. intrigue.”

Dans une récente interview avec Variety, Szumowska a déclaré que le film s’inspire des expériences des réalisateurs de grandir dans une Pologne communiste qui s’est précipitée tête baissée vers le capitalisme dans les années 1990. (Le personnage de Zhenia a été inspiré par un masseur que le duo partage avec le réalisateur oscarisé Paweł Pawlikowski.)

«Ils ne veulent pas se sentir connectés au passé, car ils sont profondément inspirés et concentrés sur l’Occident», a déclaré Englert.

Thania Dimitrakopoulou, responsable des ventes à The Match Factory, a déclaré: «C’est merveilleux et plein d’espoir d’être à nouveau sur le Lido et merci à Venice IFF qui a partagé nos films avec le public dans les cinémas sur grand écran et obtenu de si bons commentaires sur ‘Never Gonna Snow Again ». La réponse de la presse et de l’industrie a été excellente et nous sommes impatients de travailler avec ces distributeurs enthousiastes sur le film de Malgorzata.

Clare Binns, co-directeur général de Picturehouse, a déclaré: «Nous sommes absolument ravis d’être de retour à l’un des grands festivals internationaux célébrant la puissance du cinéma sur grand écran. Ce film glorieux démontre la narration européenne sous sa forme la plus créative et imaginative, et Picturehouse Entertainment est ravi de le ramener au public britannique et aux cinémas où il appartient vraiment.

Andrea Romeo, fondateur de I Wonder Pictures, a qualifié le film de «charmant et étonnant».

«Tout comme un massage, il vous ramène au contact des sensations corporelles et des digressions de l’esprit. I Wonder Pictures est très fier de présenter «Never Gonna Snow Again» dans les salles de cinéma », a déclaré Romeo.

Joachim Kühn de Real Fiction a ajouté: «Real Fiction est très heureux de présenter« Never Gonna Snow Again »en Allemagne et la première allemande avec d’autres festivals allemands suivra bientôt.»