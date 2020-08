Mexico.- Veronica Castro pleuré le décès de Manuel «El Loco» Valdés et j’envoie mes condoléances à travers leurs réseaux sociaux en seulement deux mots, un message sobre et respectueux.

« RIP MANU »

C’est la phrase que l’actrice a écrite sur ses réseaux sociaux qu’elle accompagnait d’un emoji croisé et d’une image religieuse, dans laquelle on peut lire:

« Aide-nous à vivre selon ta volonté pour qu’un jour nous ayons la paix éternelle en toi. »

Verónica Castro a également partagé sur son compte Instagram l’image d’une croix avec un arc noir en signe de deuil.

Manuel « El Loco » Valdés est décédé ce vendredi à l’aube, à 89 ans, après une bataille contre le cancer de la peau, dont il a été diagnostiqué en 2017.

Verónica Castro et El Loco Valdés se sont rencontrés en 1973 alors qu’ils travaillaient tous les deux sur la pièce « Don Juan Tenorio ». L’année suivante, il est né Cristian Sainz Castro, qui au début n’a pas été reconnu par le comédien.

Des années plus tard, alors que Cristian avait déjà une carrière consolidée en tant que chanteur, il était sincère et reconnaissait que lorsqu’il avait une liaison avec Loco Valdés, elle était très jeune et naïve et que l’acteur était «audacieux, drôle, coquin et très intelligent».

La relation était définitivement rompue avant la naissance de Cristian, car la jeune actrice apprenait «sa vraie vie» et que le bébé «serait le fils numéro 13».

Père et fils ont vécu sans se connaître pendant trois décennies, jusqu’à ce que Cristian lui-même le cherche alors qu’il avait déjà 30 ans.

Les deux ont établi une communication, qui était même publique, mais ces dernières années, ils se sont à nouveau séparés.

Il existe plusieurs versions journalistiques sur le nombre d’enfants que Manuel Valdés avait, 11, 12 ou 13.

