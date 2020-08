Vêtue d’un maillot de bain rose, Salma Hayek remercie ses fans avec des vidéos audacieuses | INSTAGRAM

Le célèbre et charismatique actrice mexicaine, Salma Hayek, a réussi à être l’une des actrices les plus reconnues et les plus aimées au monde grâce à son incroyable travail d’actrice, sa grande beauté naturelle et bien sûr son grand charisme.

A réussi à conquérir Hollywood, et au cœur de ses millions de fans sur les réseaux sociaux, et cette fois, il a partagé une série de trois courts clips, en guise de remerciement à ses fervents followers.

Voici quelques vidéos dans lesquelles on peut apprécier la belle et talentueuse femme pendant qu’elle profite un instant du déferlement des vagues au bord de la mer.

Exposant ainsi l’une de ses facettes les plus intimes, alors, il se montra tel qu’il est, se laissant emporter par la force de la houle et transformant le moment de calme en un moment amusant.

Il y a trois petits clips vidéo, qui durent à peine quelques secondes, mais ils nous permettent d’apprécier la beauté de la femme mexicaine, ainsi que combien elle aime rester à la mer.

La publication explique que l’actrice, dans son compte Instagram officiel, était sur le point d’atteindre un nombre magique de followers: «Entre aujourd’hui et demain, nous atteindrons le chiffre magique de 11.111.000 followers … en remerciement pour votre fidélité, ici Il y a des images vidéo des photos qu’il a le plus aimées, donc vous pouvez voir que j’ai avalé de l’eau! », A partagé la femme de Veracruz.

Après cette note de bas de page, il y a les vidéos tant mentionnées, la première d’entre elles nous montre Salma, assise placidement sur le bord de la plage, tandis qu’une petite vague la traverse, elle touche ses cheveux, et profite du moment.

Dans la deuxième vidéo, nous pouvons la voir allongée sur le sable, quand soudainement elle est frappée par une autre vague, cependant, en raison de la position dans laquelle elle est hébergée, Salma est roulée par la petite vague, et on peut voir qu’il y a peut-être avalé de l’eau de mer, même la force de l’eau, fait presque à Hayek d’atteindre le bord du sable, où l’eau n’atteint plus, en gros, il n’était nulle part pour quitter la plage.

Et, dans le troisième clip, Salma nous montre comment une vague l’a complètement recouverte, à un tel point qu’elle a dû se lever rapidement car, comme le montre la vidéo, elle avait l’impression de se noyer, puis la vidéo se termine, alors qu’elle s’assoit et redresse ses cheveux.

Cela nous fait penser que peut-être la première vidéo de la liste est en fait la suite de la dernière vidéo mentionnée, puisqu’elle apparaît exactement dans la même position, avec son corps et ses mains dans ses cheveux.

Il est à noter que cette compilation d’enregistrements a été publiée par l’actrice il y a 52 semaines, mais l’affaire était si épique que nous ne voulions pas la laisser passer, car ce sont vraiment des vidéos amusantes, que Hayek nous donne, pour la seule raison d’être une partie de ses fidèles fans.

Soulignons que cette Mexicaine est l’une des plus réussies d’Hollywood, et elle en est consciente, elle connaît parfaitement l’ampleur qu’elle peut avoir grâce à ses followers, elle est actuellement mariée et utilise ses réseaux sociaux pour partagez les activités que vous faites avec votre mari.

L’actrice est montrée à chaque fois qu’elle quitte la maison, portant un masque, car elle veut donner le meilleur exemple possible aux internautes, car comme on le sait bien c’est une mesure préventive, pour éviter le plus de contagion possible, en attendant que ses followers suivent le exemple.