« L’amour! Et la beauté! Et la passion! » Tout se passe pour Lily Collins dans la première bande-annonce de sa nouvelle comédie romantique Emily in Paris, dont la première saison de 10 épisodes arrive sur Netflix le vendredi 2 octobre.

Créée par Darren Star (Younger, Sex and the City), la série met en vedette Collins dans le rôle d’Emily, «une ambitieuse dirigeante du marketing d’une vingtaine d’années de Chicago, [who] décroche de manière inattendue son emploi de rêve à Paris lorsque son entreprise acquiert une société française de marketing de luxe – et elle est chargée de réorganiser leur stratégie de médias sociaux. La nouvelle vie d’Emily à Paris est remplie d’aventures enivrantes et de défis surprenants alors qu’elle jongle avec la conquête de ses collègues de travail, se fait des amis et navigue dans de nouvelles romances.

En plus de Collins, Emily à Paris met également en vedette Ashley Park (Tales of the City), Philippine Leroy Beaulieu (Call My Agent!), Lucas Bravo (Smart Ass), Samuel Arnold (Antony & Cleopatra), Camille Razat (The 15: 17 à Paris) et Bruno Gouery (Doc Martin). Vous devriez également être à l’affût des acteurs récurrents comme Kate Walsh (The Umbrella Academy), William Abadie (Resident Evil: Extinction) et Arnaud Viard (Clara et Moi).

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour votre premier aperçu d’Emily à Paris, puis laissez un commentaire avec vos pensées: Serait-ce votre prochaine grande frénésie?