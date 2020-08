Préparez-vous à ce que les plumes, la fourrure et le caoutchouc mousse volent le mercredi 23 septembre.

Le chanteur masqué reviendra à cette date à 8 / 7c et sera suivi de la première de la série d’un autre concours de chant de réalité, I Can See Your Voice, a annoncé Fox mercredi.

En outre, la chaîne a publié un nouveau teaser qui révèle les noms de 14 des costumes de la nouvelle saison. Ce sont: Gremlin, Snow Owl, Crocodile, Girafe, Brocoli, Popcorn, Sea Horse, Jellyfish, Mushroom, Whatchamacalit, Squiggly Monster, Dragon, Baby Alien et Sun. Aux alentours de 20 secondes, nous avons même un aperçu rapide de quelques-uns des nouveaux visages bizarres. (La girafe en fait certainement partie, mais l’autre couple est à deviner.)

Il est probable que nous aurons tous un meilleur aperçu de certaines des nouveautés de la spéciale pré-saison de The Masked Singer, qui devrait être diffusée le dimanche 13 septembre à 20 h.

Fox a également publié une première vidéo pour I Can See Your Voice, animée et produite par le juge de Masked Singer Ken Jeong. La série demande aux candidats de faire la différence entre les bons et les mauvais chanteurs, sans les avoir entendus chanter une note.

Les candidats seront aidés par un panel comprenant Jeong, Cheryl Hines (Curb Your Enthusiasm) et Adrienne Bailon-Houghton (The Real) et «un panel rotatif de détectives célèbres, composé de comédiens et d’experts de la culture pop, et d’une superstar musicale». par la version officielle. À la fin de chaque épisode, le chanteur choisi par le candidat fera un duo avec la superstar musicale, révélant si oui ou non ils peuvent, en fait, chanter.

