Dans notre monde moderne alimenté par la technologie, nous sommes tous vulnérables.

Dirigé par Jason Zada (The Forest) et avec Bill Oberst Jr., Expérience Facebook Prends cette sucette est devenu une sensation virale en 2011, remportant même un Emmy Award l’année suivante, et près de dix ans plus tard, nous avons appris qu’un suivi est en cours.

Le court métrage original de 2011 a utilisé intelligemment l’application Facebook Connect pour rendre les utilisateurs de Facebook des participants actifs à l’histoire, ce qui a vu un harceleur effrayant vous suivre.

Zada nous dit: «En octobre 2020, nous lancerons une suite à l’un des divertissements les plus viraux de tous les temps, Take This Lollipop. Au cours des six derniers mois, la technologie a été le catalyseur qui a transformé notre façon de travailler, de socialiser et de communiquer.

«Tout comme l’original Take This Lollipop l’a fait en 2011, nous allons combiner le divertissement avec une technologie transparente pour effrayer un public mondial», promet-il.

L’expérience sera en direct mi-octobre, et vous trouverez le teaser ci-dessous…