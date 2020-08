HISTOIRES CONNEXES

Amber Riley a fait une apparition spéciale jeudi dans Jimmy Kimmel Live !, honorant la mémoire de Naya Rivera avec une performance puissante.

Rivera, qui a partagé la vedette avec Riley dans Fox’s Glee (2009-2015), a été confirmé mort dans un accident de noyade cinq jours après avoir été porté disparu au lac Piru en Californie. Elle n’avait que 33 ans.

Riley a déjà rendu hommage à son amie et co-vedette à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, publiant initialement le message suivant sur Instagram peu de temps après la mort de Rivera a été confirmée par les autorités: «Mon partenaire de duo préféré. Je t’aime. Tu me manques. Je n’ai pas de mots pour le moment, juste beaucoup de sentiments. Repose en paix Angel, et sache que ta famille n’aura jamais à se soucier de rien.

Un autre hommage puissant est venu de Heather Morris, qui a joué l’intérêt amoureux de Rivera à l’écran, plus tôt ce mois-ci. S’adressant directement aux fans de la romance de leurs personnages de Glee, elle a déclaré: «Je n’ai pas besoin d’expliquer quelle était l’importance de la relation de Brittany et Santana pour tous ceux qui regardent. La plupart d’entre vous avaient l’impression que c’était votre porte d’entrée dans votre vie actuelle. La plupart d’entre vous pensaient que c’était une inspiration pour devenir le meilleur de vous-même. Je veux que vous sachiez que cela n’a jamais été perdu pour moi. Cela n’a jamais été perdu pour Naya. Nous savions tous les deux à quel point c’était spécial. Je pense qu’elle en savait un peu plus que moi.

Bien que Rivera soit surtout connue pour avoir joué Santana Lopez sur Glee, elle avait déjà participé à des émissions comme Family Matters, 8 Simple Rules et The Bernie Mac Show. Après son passage sur Glee, Rivera a prêté ses talents à des émissions comme Devious Maids et Step Up: High Water. Sa dernière apparition télévisée était sur un épisode de Sugar Rush de Netflix, qui a fait ses débuts le 31 juillet.

Peu de temps avant la diffusion de l’hommage, Riley a trouvé du réconfort dans un vieux tweet de Cory Monteith, un autre membre de la distribution de Glee dont la vie s’est tragiquement terminée tôt:

