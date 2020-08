Vidéos de Demi Rose montrant sa silhouette en denim moulant | Instagram

Malgré le beau modèle avait déjà partagé dans son compte Instagram Quelques photos de cette même tenue, Demi Rose Mawby a gardé le meilleur pour ses histoires, car c’est là qu’elle a partagé trois vidéos qui pour certains de ses fans pouvaient dédier le mot «incroyable».

Le modèle britannique est très proche d’autres grandes personnalités du mannequinat, vous pouvez identifier l’une des trois: Abigail Ratchford, Anastasia kvitko et Ana Cheri, à plusieurs reprises ils ont été vus ensemble et il semble qu’ils partagent le même goût pour les micro tenues, même s’ils sont beaucoup plus audacieux.

Grâce à cette nouvelle fonction de l’App, n’importe qui peut partager des vidéos ou des photos dans ses histoires, en étant sûr qu’elles seront supprimées après une journée complète de les avoir publiées comme elles le font avec leur meilleur contenu Demi Rose.

Cependant, aujourd’hui, la technologie est si avancée que ces publications peuvent être téléchargées dans le Instagram Depuis ShowNews, vous pouvez profiter de ces publications autant de fois que vous le souhaitez.

Regardez ici les vidéos du mannequin britannique et ravissez vos élèves avec sa belle silhouette.

Dans la première vidéo, nous voyons Demi Rose avec un effet qui attire beaucoup l’attention, comme si elle-même brillait et surtout sa minuscule tenue, au premier plan on peut voir son visage angélique, qui au début de sa carrière aurait été assez similaire à Selena Gomez, derrière elle est un miroir pour que vous puissiez apprécier son arrière-garde complète.

La tenue qu’elle porte se compose d’un torero à manches longues qui est apparemment en denim, il a également des détails dans la typographie chinoise comme un imprimé sur les manches et le cou, le haut est un soutien-gorge à col haut qui, lorsqu’il enlève le torero, ressemble tout à fait dans ses attributs.

Dans la partie basse et en contraste, on peut voir un bikini noir un peu perdu dans son arrière-garde, à son tour il était fait de bottes hautes assez frappantes, on vous dira tout de suite pourquoi.

Demi Rose Dans sa deuxième vidéo, elle est assise et montre ses bottes avec des personnages h3ntai, il semble qu’elle les aime beaucoup, alors qu’elle est assise et montre ses chaussures à ses fans, on peut voir que son b1kini ne couvre pas un autre de ses plus grands attributs.

Pour finir avec sa tenue exubérante, Demi a montré une partie de son dos alors qu’elle portait encore le torero, au dos, vous pouvez voir des motifs de fleurs qui vous rappelleront sûrement la vaisselle en porcelaine chinoise, en plus ses cheveux ont été rassemblés dans la partie supérieure et deux « cornes » sur les côtés peuvent vous rappeler Chun-Li.

Apparemment, le modèle britannique Elle adore porter certaines tenues qui évoquent certaines cultures ou certains styles de mode, elle a récemment porté une tenue qui vous a emmenée dans le style hippie des années 80.

Grâce au fait qu’il a eu l’occasion de voyager constamment, il connaît tellement la culture d’autres pays, et apparemment il aime porter sa propre culture et les traditions des endroits qu’il visite.

La gentillesse fait de vous la plus belle personne du monde, peu importe à quoi vous ressemblez et personne n’est vous et c’est votre pouvoir, une description que vous avez sur votre compte Instagram.

Mawby en quelques années a dépassé des millions de personnes en termes d’ajout de followers aujourd’hui, il n’a que 14 millions 300000 fans sur Instagram, aujourd’hui il a 24 ans, il a rejoint l’application il y a six ans à peu près et il est déjà une célébrité.

