L’homme de l’heure et la personne dont le style est actuellement obsédé par le monde est Vijay Deverakonda. Mais il semble qu’il soit obsédé par autre chose – la couleur bleue!

Connu pour ses succès à succès comme Arjun Reddy et Dear Comrade dans l’industrie de Tollywood, Vijay Deverakonda est certainement l’homme de l’heure. L’acteur diversifié a prouvé qu’il savait non seulement comment saisir les globes oculaires à l’écran, mais aussi en dehors. C’est un acteur qui a prouvé à maintes reprises qu’aucun look n’est trop expérimental pour lui, que ce soit portant un bonnet avec un lungi ou un costume rose vif. Le style de l’acteur est distinct, ce qui le rend attrayant pour les masses.

Bien qu’il expérimente beaucoup, une chose sur laquelle il se repose est sa couleur de confiance. La teinte bleue sûre semble avoir trouvé un faible à Vijay car même quand il expérimente, c’est avec cette teinte! Jetez un œil à toutes les fois où il nous a épatés dans des tenues bleues.

Faisant sauter les cœurs, Vijay avait l’air pimpant dans un costume bleu à fines rayures avec un blazer à double boutonnage. Pour le garder élégant, il arborait une chemise blanche impeccable et une cravate verte en dessous pour créer un effet contrasté. L’acteur a complété son look formel avec des mocassins blancs immaculés.

Pour le garder élégant et décontracté, VD a choisi un autre blazer bleu encre et l’a porté avec un pantalon assorti. Pour garder le look décontracté, il arborait un simple t-shirt blanc sous le blazer et compléta le look avec des baskets blanches élégantes.

Les costumes sont clairement le point fort de l’acteur d’Arjun Reddy! Cette fois cependant, il a montré son côté expérimental dans un costume bleu imprimé aztèque qui portait différentes nuances de bleu. Il a également gardé ce look décontracté en portant un t-shirt blanc et des baskets blanches assorties.

En nous montrant comment bien s’habiller de fusion, Vijay arborait également un look non conventionnel sous la forme d’une kurta bleue unie sur laquelle il arborait un gilet rayé. L’acteur de Dear Comrade a encore stylé le look avec un pantalon gris et une veste longue imprimée en tartan bleu.

En prenant son style d’un cran, Vijay nous a montré comment coiffer un sherwani bleu ciel qui comportait de jolis imprimés floraux partout. Associé à un pantalon dhoti en soie blanche, il avait l’air radieux!

Quand chez Manish Malhotra, Vijay arborait un blazer bleu indigo avec un pantalon noir et ses pantoufles Gucci de confiance pour garder son look simple mais élégant.

Même lorsqu’il n’est pas en service, Vijay vire au bleu pour paraître sur le point. Repéré à l’aéroport, VD a gardé les choses simples dans une chemise bleue à manches longues qu’il portait sur un simple t-shirt blanc et associée à un pantalon gris ample et des baskets blanches.

L’acteur majeur sait certainement se démarquer de la foule et faire une déclaration. Lors de ses sorties entre amis, Vijay a opté pour un lungi confortable avec des motifs abstraits bleus visibles partout et l’a porté avec une chemise bleu poudre. Complet avec un bonnet et des pantoufles, Vijay nous a donné un aperçu à quel point son style est vraiment non conventionnel!

Que pensez-vous du style de Vijay Deverakonda? Lequel de ses looks bleus est votre préféré? Commentez ci-dessous et faites-nous savoir.

