Vin Diesel est très contrôlant en ce qui concerne les combats dans lesquels son personnage Fast & Furious s’engage.

Dans un monde idéal, la place d’un acteur dans l’entreprise serait uniquement décidée en fonction de son habileté dans son métier. En réalité, cependant, les raisons pour lesquelles un acteur passe au-dessus d’un autre peuvent parfois être incroyablement arbitraires. Pire encore, certains acteurs sont également retenus pour des raisons malveillantes.

Compte tenu de la chance que les acteurs célèbres ont, vous pouvez penser que la grande majorité se sentirait incroyablement chanceuse, ce qui les rendrait très faciles à travailler. En réalité, cependant, beaucoup d’acteurs célèbres ont laissé leur place élevée dans le monde à un tel point que partager un décor avec eux est une expérience difficile pour la plupart des personnes avec lesquelles ils travaillent.

Contrairement à certains acteurs qui sont devenus une douleur dans le cul à cause d’ego incontrôlables, beaucoup de stars font des demandes qui semblent très étranges pour des raisons valables. Par exemple, ces dernières années, il a été révélé que Vin Diesel contrôlait très bien les combats dans lesquels son personnage Fast & Furious se livrait. Bien que cela puisse sembler un comportement incroyablement ridicule à première vue, à certains égards, il est logique qu’il soit préoccupé par ses prouesses au combat à l’écran.

Se démarquer à Hollywood

De nos jours, il semble souvent qu’il ne reste plus beaucoup de véritables stars de l’action. L’une des rares exceptions à cette tendance, Vin Diesel s’est fait une carrière en sonnant bourru, en donnant des coups de pied à l’écran et en jouant des personnages qui sortent presque toujours en tête.

Mieux connu comme la star de la franchise Fast & Furious, à ce jour, Vin Diesel a joué dans huit films de cette série. À l’origine, le neuvième film de Diesel de la série devait sortir en 2020, mais sa sortie a dû être repoussée. Également la principale star des séries de films Riddick et xXx, des millions de cinéphiles se présentent à chaque fois qu’un nouveau film que Diesel est en tête d’affiche sort.

Grande billetterie

À l’époque où The Fast and the Furious est sorti pour la première fois en 2001, il n’y avait aucun moyen de savoir à quel point l’héritage de ce film allait devenir énorme. Suivi de sa première suite en 2003, 2 Fast 2 Furious a déçu de nombreux fans du premier film mais il a toujours fait des affaires solides, c’est pourquoi The Fast and the Furious: Tokyo Drift est sorti. Après la sortie de Fast & Furious, le prochain film de la série, Fast Five, est devenu un film d’action complet au lieu de se concentrer principalement sur les scènes de course automobile.

Après que Fast Five a redéfini la franchise Fast & Furious, la série est devenue un monstre absolu au box-office. En fait, la série Fast & Furious est devenue l’une des franchises cinématographiques les plus rentables de l’histoire. Compte tenu de l’argent que ces films ont rapporté à Universal Pictures, il est logique que les principales stars de la série soient devenues très riches.

Demande surprenante

Lorsque la plupart des cinéphiles imaginent ce que c’est que de travailler sur un grand plateau de cinéma, ils pensent que c’est une expérience glamour pour pratiquement toutes les personnes impliquées. Cependant, la réalité de la situation est que la plupart des personnes sur le plateau sont des membres d’équipage avec des tâches difficiles, stressantes, épuisantes et techniques. En plus de cela, dans presque tous les cas, les membres de l’équipe de tournage travaillent des heures extrêmement longues qui peuvent être prolongées pour une myriade de raisons. Avec tout cela à l’esprit, il n’est pas surprenant que lorsque certaines personnes interprètent les actions d’un acteur de manière négative, elles en fuient à la presse.

Ces dernières années, il y avait un rapport affirmant que Vin Diesel refusait de laisser son personnage Fast & Furious, Dominic Toretto, perdre des combats. Pire encore, selon le rapport du Wall Street Journal, Diesel se soucie tellement de la façon dont son personnage est perçu qu’il pense à chaque détail des combats dans lesquels Dom apparaît. Par exemple, Diesel aurait été très préoccupé par le fait que lors d’un combat, le personnage de Jason Statham Deckard Shaw portait plus de coups que Dom. Selon ce même rapport, Diesel a suggéré que quelqu’un sur le plateau suive chaque coup que chaque personnage a reçu pour qu’il soit égal.

Lorsque le Wall Street Journal a contacté les représentants de Vin Diesel pour vérifier si leurs sources disaient la vérité, ils ont refusé de commenter. En conséquence, il n’y a aucun moyen de savoir avec certitude si l’histoire est réelle à 100%, mais elle semble certainement crédible.

Si vous pensez que cette histoire décrit Vin Diesel comme ridicule, il y a un argument fort pour soutenir cette opinion. Cependant, si vous y réfléchissez bien, toute la carrière de Diesel dépend du fait que les cinéphiles moyens pensent qu’il est un dur à cuire. Dans cet esprit, il est tout à fait logique que Diesel contrôle la façon dont son personnage le plus célèbre se comporte au combat, même s’il pousse les choses à l’extrême.

