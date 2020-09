Dans une discussion récente, Vivian Dsena a longuement parlé et exprimé son point de vue sur des sujets d’actualité concernant le népotisme et le favoritisme, les acteurs de la télévision étant considérés comme moins que les stars de Bollywood, les projets futurs et le tournage au milieu de la peur du coronavirus. Voici ce qu’il a à dire.

Vivian Dsena compte parmi les acteurs les plus talentueux et les plus polyvalents de l’industrie de la télévision indienne. Il est absent des écrans de télévision depuis un certain temps et les fans lui manquent en abondance. Vivian est connu pour ses opinions ouvertes, honnêtes et franches. C’est quelqu’un qui n’hésite pas à exprimer ses opinions de manière franche.

Récemment, lors d’une conversation avec Hindustan Times, Vivian s’est ouverte sur plusieurs sujets sérieux. Il a longuement exprimé son point de vue et exprimé son point de vue sur des sujets en cours sur le népotisme et le favoritisme, les acteurs de la télévision étant considérés comme moins que les stars de Bollywood, les projets futurs et le tournage au milieu de la peur du coronavirus. Partageant son point de vue sur les gens qui se favorisent les uns les autres, Vivian a déclaré que le favoritisme existe dans une certaine mesure dans le monde de Telly. Cependant, il estime également que ce n’est pas autant qu’il avait vu et entendu à Bollywood.

“Les gens jouent à de mauvais jeux pour faire leur travail dans tous les domaines. J’ai personnellement fait face à une telle politique”, a déclaré Vivian, ajoutant qu’il avait également perdu dans de bonnes émissions de télévision à cause de cela. Cependant, il n’a pas accordé beaucoup d’attention à de telles choses. , car il ne croit pas qu’il faut perdre du temps sur de telles pensées ou discussions. Au contraire, Vivian sent qu’il a travaillé sur son art et laissé le repos à mon public et à mon destin. Il a également mentionné qu’il n’était pas collé à Bollywood.

Jetant la lumière sur le débat TV vs Bollywood, Vivian a révélé que contrairement à beaucoup de ses homologues, il ne vise pas à obtenir son diplôme dans l’industrie cinématographique. Il a répété qu’il était content de la télévision et qu’en tant qu’acteur, il ne distingue parfois pas les médiums. «Je suis content de la télévision et je n’ai jamais eu de rêve Bollywood car je n’ai jamais fait de différence entre les médiums. Un acteur est un acteur », a déclaré Vivian.

De plus, Vivian pense que la télévision a une portée plus large et une main supérieure en matière d’interaction avec le public. «En ce qui concerne la télévision, elle a une plus grande portée et une plus grande audience que Bollywood ou bien pourquoi les films de Bollywood seraient-ils promus dans les émissions de télévision? demanda Vivian. De plus, il a ajouté que les personnes qui considèrent la télévision comme un média plus petit que Bollywood doivent faire vérifier leurs faits. Vivian a également exprimé son intérêt pour l’exploration de la plateforme OTT et sa fascination pour le contenu Web.

L’acteur de Shakti a également réagi au favoritisme en cours et aux débats d’initiés-outsiders dans l’industrie du divertissement. Il estime que toutes ces discussions ont pris une mauvaise tournure et que les gens devraient commencer à voir aussi les côtés optimistes. «Ces débats sur le népotisme et le favoritisme ont pris une forme affreuse. Il est temps que nous nous concentrions sur les aspects positifs plutôt que de détruire toutes les bonnes choses qui nous entourent. il a dit.

Il avait également une vision de l’insécurité et de la rivalité entre les gens de l’industrie. «La rivalité professionnelle fait partie de toute industrie. Parfois, nous recevons nos cotisations et parfois non, mais blâmer toute l’industrie pour cela est insensé », a déclaré Vivian.

Comme mentionné ci-dessus, les fans attendaient que Vivian propage sa magie à l’écran, mais l’acteur est en congé sabbatique auto-infligé. Parlant de son retour, Vivian a révélé qu’il aimait être dans son propre espace. En fait, il a toujours eu l’habitude de prendre de longues pauses entre les projets car cela devient accablant. En outre, il a besoin de beaucoup de temps pour désapprendre après avoir joué un personnage le plus longtemps.

Cependant, sur une note positive, Vivian envisage de reprendre bientôt une émission de télévision. Demandez-lui comment va-t-il réussir à tirer au milieu de la peur du coronavirus alors que les cas augmentent chaque jour qui passe, il a partagé qu’il prendrait des précautions de sécurité supplémentaires. Vivian a déclaré que les fabricants et les maisons de production étaient tout à fait conscients de la nouvelle norme et des nouvelles règles, mais qu’il prendrait également des précautions supplémentaires.

«Des précautions supplémentaires de mon côté seront de me maquiller et de me coiffer. Ce sera difficile mais je vais essayer, a conclu Vivian. Eh bien, êtes-vous impatient de voir Vivian revenir bientôt sur vos écrans de télévision? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous.

