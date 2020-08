En ces jours où nous devons éviter au maximum les contacts avec des personnes extérieures à la maison, nous devons en profiter pour créer et développer des liens individuels avec chacun de nos enfants. Comme dit le proverbe, chaque crise est aussi une opportunité, nous pourrions donc profiter de la crise du coronavirus COVIT-19 et générer des activités dans lesquelles nous pouvons vivre une à une avec chaque enfant et créer des activités que nous pouvons développer ou retenir au fil du temps.

À l’heure actuelle, avec les progrès de la technologie et la pénétration de celle-ci dans les activités quotidiennes, il n’est pas si facile, parfois, de pouvoir interagir avec nos enfants sur leur terre et de les sortir de leurs activités préférées pour faire quelque chose avec leur père non plus. .

Quand on a des affinités avec nos enfants, c’est plus facile, par exemple s’ils aiment le sport et nous aussi, on peut pratiquer quelque chose ensemble et ça crée de l’affinité, mais le problème se pose lorsque nous essayons de participer avec eux à des jeux électroniques qui dépassent souvent notre capacité manuelle à fonctionnerDisons que les commandes et l’interaction des jeux vidéo se compliquent.

Bien que les affinités dans les goûts de nos enfants nous aident, nous devons trouver des thèmes ou des situations qui nous permettent de l’aborder, même quand il semble que nous n’avons pas grand chose en commun. Dans mon cas, j’ai commenté qu’avec ma fille, même si je n’ai évidemment pas d’affinités de genre, si nous avons développé des activités en commun, qui nous permettent de les reproduire dans le temps, même lorsqu’elle est majeure, indépendante et avec ses propres thèmes.

Avec mon fils, durant son enfance il aimait le sport et nous en avons profité pour créer des affinités entre lui et moi, mais en grandissant, sa passion pour la musique a surpassé tout autre passe-temps et comme j’étais un néophyte absolu dans ce sujet, le Les activités connexes devenaient cependant plus compliquées pour moi, si je trouvais dans ce thème, des actions que nous pourrions faire ensemble et qui m’ont aidé à créer des liens avec lui.

Avant d’écrire cet article, j’ai parlé à mes enfants et leur ai demandé s’ils se souvenaient de ce que nous avions fait en 2009 lors de l’éventualité de la grippe H1N1, mais aucun d’eux n’a eu une anecdote particulièreCela m’a été utile de partager, je vais donc passer à d’autres anecdotes qui, bien qu’elles n’aient pas été développées par des contingences extérieures, nous ont permis de créer des liens entre nous.

J’ai déjà raconté plusieurs anecdotes avec chacun de mes enfants, mais cette fois, j’essaierai d’en raconter d’autres, qui me permettront d’expliquer plus clairement comment créer des liens individuels avec chaque enfant et l’importance de ce lien pour les parents et les enfants.

Je commencerai par une anecdote avec ma fille que même si c’était à l’âge légal, l’activité que nous faisions était celle que nous avions développée depuis qu’elle était très petite. Entre elle et moi, on a une certaine affinité dans les séries télévisées, elle connaît mes goûts et généralement les séries qu’elle recommande sont le type de séries que j’aime, donc je suis généralement toutes ses recommandations en série. Cependant, depuis que j’étais très petit, nous sélectionnions des programmes que nous regardions ensemble et avant Des options telles que Netflix, Amazon et d’autres options de streaming, où vous pouvez regarder des séries d’affilée, vous avez dû vous contenter de regarder les épisodes tels qu’ils sortaient à la télévision, mais sur les chaînes pour enfants de la télévision payante, si les épisodes étaient pratiquement quotidiens. de dessins animés ou de séries pour enfants.

Nous avons donc développé une routine pour qu’après avoir fait nos devoirs, nous regardions ensemble nos séries préférées et celles-ci n’étaient généralement regardées que par elle et moi.

Et juste cette activité (regarder des séries ensemble) qui nous a aidés à nous rapprocher quand elle était enfant, est celle qui, dans un moment difficile pour elle (elle venait de tonner avec son petit ami de plusieurs années) m’a permis d’être avec elle, sur un sujet de un par un et (du moins je l’espère) l’ont aidée à mieux faire face à ce problème.

Bref, à l’époque, les 8 saisons de la série Comment j’ai rencontré ta mère avaient été téléchargées sur Netflix et elle l’avait déjà vu, mais elle m’a dit, nous devons la regarder ensemble, car la saison 9 arrive, ce sera la dernière et nous avons Nous devons «lancer» les 8 premiers pour voir la finale ensemble, car je sais que vous allez adorer. Et comme je l’ai déjà dit, ses recommandations fonctionnent pratiquement toujours pour moi. Nous l’avons vu ensemble et en vérité, Non seulement je l’ai adoré (c’est l’une de mes 3 séries préférées de toutes celles que j’ai vues) mais cela a donné, à ce jour, une série de commentaires ou de situations exclusives entre elle et moi. Maintenant qu’elle ne vit plus avec moi, nous avons toujours cette habitude d’avoir des séries que nous ne regardons qu’ensemble, alors nous attendons d’être ensemble pour les voir et cela ne vaut pas la peine d’anticiper.

L’important à ce sujet n’est pas que nous devions forcer à avoir une série qui nous unit, mais le fait de prendre une activité simple, comme regarder la télévision et en faire une activité parent-enfant, car cela cela nous permet de rester pertinents dans la vie de nos enfants.

Dans le cas de mon fils, quand il était petit, il adorait les films Disney et c’était impressionnant de les voir encore et encore pendant plusieurs jours, au point qu’il apprenait même les répliques et ensuite il agissait en regardant les différents. scènes de films. Quand il grandissait et que les premiers films de Harry Potter ont commencé, c’était le meilleur pour lui et il les a interprétés toute la journée. Avec lui, Harry Potter était un motif d’activités entre nous, voir quels accessoires nous trouvions dans les magasins pour compléter sa tenue et comment il aimait aussi s’habiller, car il nous obligeait à sortir ensemble pour trouver tout ce qu’il y avait pour qu’il puisse jouer tous les rôles du film.

Avec mon fils, la tradition de regarder la télévision ensemble, même si cela a commencé avec des films Disney sur des bandes vidéo VHS puis sur des CD, la vérité est que c’était insoutenable, car il les regardait tellement qu’il était impossible de suivre. Parce qu’en plus de ces films, il aimait les voir plus seul, alors même si sa sœur, sa mère ou moi les voyions parfois avec lui, à la fin, il finissait par les regarder seul. Cependant quand encore J’étais très jeune j’avais environ 7 ans, un jour je regardais un film qui s’appelait quelque chose comme « Invasion of Mars » que c’était sur Mars qu’il y avait des êtres «arachnides» qui étaient menés par un ver de cerveau et que les terriens se battaient contre ces arachnides pour les empêcher de conquérir la terre. La vérité est un début Je pensais que c’était un film très agressif pour un enfant de son âge, mais il l’aimait et chaque fois que ce film sortait, je l’ai appelé et nous l’avons regardé ensemble et je pense que la dernière fois que nous l’avons vu, c’était quand il avait environ 15 ou 16 ans.

Cependant, de nos jours, nous n’avons pas de type de série ou de film que nous définissons comme «voir ensemble», même si je suis sûr que s’ils remettaient ce film, nous l’apprécierions beaucoup ensemble et nous nous souviendrions des fois où nous l’avons vue ensemble.

Mais l’activité qui m’a permis de développer un lien fort avec mon fils était le Yo-yo. À l’école primaire, je lui ai acheté un yo-yo et pour une raison quelconque, il a eu le goût d’aucune autre activité, j’ai aimé l’idée, parce que c’était quelque chose que je connaissais et ça n’avait pas été mal dans mon enfance. pour que je puisse l’aider à améliorer sa technique. En enquêtant, j’ai découvert qu’au Parque México à La Condesa, il y avait des gens qui faisaient la promotion de ce jeu et à partir de ce moment, le samedi matin, il devenait « obligatoire » d’aller au Parque México voir les nouveaux yo-yos, pour apprendre la nouvelle chance. et vivre avec le monde des « joueurs yo-yos ». Mon fils est devenu un expert et connaissait les plus importants au monde et regardait leurs vidéos, puis il me les montrait et nous les commentions. Pendant près de deux ans, le thème central de notre relation était le yo-yo, même une fois que nous nous rendions sur la Plaza Satélite (nous vivions au sud à l’époque) pour voir une exposition du championnat national.

Je crois que l’une des principales différences de mes enfants est que ma fille est un générateur de liens individuels par nature, et dans un autre écrit, je vous dirai sa théorie sur le fait de ne pas mélanger les amis, mais avoir différents amis pour différentes activités qu’il joue, mais mon fils s’apparente plus à des liens de groupe et s’il mêle tous ses amis dans les mêmes événements.

Bref, créer des liens individuels avec chacun des enfants que nous avons est essentiel pour pouvoir rester proche de leur vie à toutes les étapes, mais nous n’avons pas à chercher des actions compliquées, mais dans les actions les plus simples, nous pouvons prendre pour être des activités parent-enfant exclusives.

