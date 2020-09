Voici à quoi ressemblait le chanteur et compositeur Emmanuel il y a 36 ans | .

Jesús Emmanuel Arturo Acha Martínez est l’un des musiciens les plus reconnus au Mexique et avec une longue carrière artistique, donc cette fois, nous vous emmènerons au coffre des souvenirs afin que vous puissiez voir à quoi il ressemblait Il y a 36 ans.

Emmanuel a un Trajectoire de 40 ans et des ventes qui dépassent 35 millions de disques, sans aucun doute l’un des musiciens les plus emblématiques.

Cette fois, nous allons vous montrer une vidéo qui a été enregistrée l’année de 1984 pour promouvoir son LP à long terme sous licence du label RCA, avec lequel il a acquis une grande popularité avec des chansons telles que « Pobre diablo », « Stop it ya », entre autres.

Sa production musicale compte jusqu’à présent 17 albums ainsi que 18 albums, les mêmes qui lui ont valu des disques d’or, de platine et même de diamants et comme si cela ne suffisait pas, il a agi aux côtés de personnalités telles que Rocío Dúrcal, Plácido Domingo, Mireille Mathieu , Joe Cocker, Lionel Richie, Juan Luis Guerra et Tina Turner.

Emmanuel a été l’un des rares artistes hispanophones à conquérir le marché américain avec des albums sortis en espagnol, c’est pourquoi il a été le premier artiste latin à se produire sur les scènes les plus importantes et les plus luxueuses telles que le « Greek Theatre of Los Angeles », « Chicago », le « Great Hall of the MGM Hotel » à Las Vegas, le « James L. Knight Center » à Miami, y compris le « Radio City Music Hall » à New York.

De plus, il a été le premier artiste latino-américain à enregistrer un véritable clip vidéo au début des années 1980.

Il a commencé sa carrière avec des chansons composées par lui et après avoir remporté le concours de chanson parrainé par El Heraldo de México en 1976 où il aurait un parrain de luxe: Pedro Vargas, il était temps pour Emmanuel de commencer une brillante carrière d’auteur-compositeur-interprète, et s’est lancé l’album « 10 Razones Para Cantar » avec le label RCA, ce qui le conduit à intervenir au Festival OTI.

Actuellement, le célèbre chanteur mexicain a une belle famille dans laquelle règnent l’amour et le respect.

Emmanuel a épousé sa première femme, Mercedes Alemán, il y a plus de 25 ans, et aujourd’hui, ils continuent ensemble après avoir formé une belle famille avec trois enfants: Giovanna, Alexander et Martinique Acha.

D’autre part, Mercedes Alemán, sa femme, s’est distinguée par son travail altruiste, étant l’une des femmes très engagées dans la construction d’une relation harmonieuse entre les êtres humains et leur environnement naturel.

Elle est la directrice générale de « Hombre Naturaleza », dans lequel elle travaille avec son mari pour la planète et tous deux sont des militants en faveur de l’écologie. Grâce à cette fondation, ils ont réussi à générer des changements d’attitude et d’action au sein de la population en faveur de la protection de l’environnement, en sensibilisant davantage de personnes au soin de la nature. En plus de son combat pour la protection de l’environnement, elle a une merveilleuse relation avec son mari et ses enfants.

Giovanna Acha est la fille aînée de la chanteuse et a suivi les traces artistiques de son père Emmanuel. Actrice, animatrice, philanthrope, mondaine et fashionista, elle a fait ses débuts au théâtre musical dans « Emperors of Antarctica ».

Giovis, comme l’appellent affectueusement ses amis les plus proches, a formé une grande famille avec son mari, Jordán Lindsey, avec qui elle est mariée depuis sept ans et, à la suite de leur mariage, ils ont eu cinq enfants.

Le deuxième fils d’Emmanuel est Alexander Acha, qui s’est également consacré à la musique et lui et son père ont eu la joie de chanter ensemble sur scène. Tous deux se sont produits les 20 et 21 avril 2012 au Teatro La Fiesta de l’hôtel Jaragua pour offrir une merveilleuse soirée à leur public.

En fait, « Bella Señora » était le thème avec lequel la présentation a commencé et avec lequel elle a présenté son fils, qui a également chanté d’autres chansons.

