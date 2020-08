Voici à quoi ressemblait Ricky Martín dans Reaching a Star, il y a 30 ans! | .

Actuellement le chanteur Ricky Martin est l’une des célébrités les plus reconnues et aimées au monde, son succès a fait de lui une personnalité, vous ne vous en souvenez peut-être pas mais il a eu l’occasion de participer à plusieurs Savons TV l’un d’eux était « Alcanzar una entrella », regardez à quoi il ressemblait il y a 30 ans dans le mélodrame.

Le mari de Jwan Yosef Il a commencé sa carrière depuis 1984 avec le groupe pour enfants appelé « Menudo », qui a fait la renommée des membres en tant que groupe, plus tard en grandissant et en se retirant du groupe, il a décidé de commencer sa carrière en tant que soliste, c’était en 1991 , sept ans après avoir été dans le groupe.

À partir de maintenant Ricky Martin Il a sorti environ neuf albums studio, avec plus de cinquante singles en anglais et dans son espagnol natal.

Tout au long de sa carrière musicale (environ 29 ans), il a remporté plusieurs prix et distinctions grâce à sa musique.

Comme à de nombreuses reprises l’artiste a décidé de tenter sa chance dans des mélodrames dans le but de répandre sa renommée, cela a été réalisé en participant à la feuilleton « Reaching a Star II », c’était la suite d’une autre telenovela du même titre, dans laquelle vous pourrez reconnaître quelques noms de la distribution tels que Biby Gaytán, Erik Rubín, Angélica Rivera, Eduardo Palomo et Pedro Fernández.

Grâce au fait qu’il a été nominé pour la meilleure telenovela, il a gagné une plus grande reconnaissance, c’est alors que Ricky a sorti deux albums, l’un avec le même titre de mélodrame et le second intitulé « Paper dolls ».

Quand il a participé au roman Ricky Martin Il avait 18 ans à l’époque, aujourd’hui il en a 48 et bien qu’il partageait ses préférences intimes avec le monde, ses adeptes continuent à le considérer comme un idiot, vous serez sûrement intéressé de savoir à quoi il ressemblait quand il venait d’atteindre sa majorité.

A cette époque, Ricky avait ses plus beaux traits, même s’il avait toujours l’air assez beau, il portait aussi ses cheveux longs au-dessus des hommes il y a trente ans c’était à la mode et si ce n’était pas comme ça il l’imposait avec son propre style, un autre détail que vous remarquerez peut-être. est que son physique n’était pas aussi musclé qu’aujourd’hui parce qu’il ne faisait pas autant d’exercice qu’aujourd’hui, mais le voir comme un jeune homme est possible qu’il flanche à nouveau des cœurs.

En raison du succès de « Reaching a Star II », les producteurs ont décidé de lancer un film dans lequel l’interprète de « Fire at night snow by day » a participé, avec lui il a eu sa première participation à des films cinématographiques.

Si vous ne connaissiez pas le côté acteur de Ricky Martin Quand il a commencé sa carrière solo, vous aimerez sûrement voir à quoi il ressemblait et à quel point il agissait.

Peut-être que l’une de ses participations les plus actuelles en termes d’acteur a été lorsqu’il a joué Antonio D’Amico qui était dans la vie du célèbre créateur de mode Gianni Versace, c’était vraiment une très bonne interprétation.

Aujourd’hui l’interprète de « Livin la vida Ioca » est mariée à l’artiste plasticien Jwan Yosef et ensemble, ils ont 4 beaux enfants, les deux plus vieux sont des jumeaux Valentino et Matteo, suivis d’une belle fille nommée Lucía et Renn le plus jeune, le petit garçon que tout le monde aime.

À partir du moment où le chanteur portoricain est sorti du placard, sa renommée a commencé à grandir encore plus, car ses millions d’adeptes n’ont cessé de le soutenir à tout moment, malgré les critiques selon lesquelles son talent et son charisme les ont peut-être dépassés et il a commencé à vivre. Cela a été pleinement consolidé à partir du moment où il a trouvé l’amour de sa vie.

