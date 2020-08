Ariana Grande Il a surpris ses fans après, avec le chanteur, Lady Gaga ont fait leurs débuts ensemble en chantant en public devant leurs milliers de fans, ils avaient tous deux l’air super, Lady Gaga comme toujours, il nous a tous impressionnés grâce à son spectacle sur scène, tandis que Ariana ça avait l’air plus simple mais toujours beau.

L’interprète de «Bang bang», Ariana GrandeElle portait une jupe lilas avec un haut de la même couleur et des baskets à plateforme haute.

Les deux artistes ont remporté le prix de la « Meilleure collaboration » grâce à leur chanson « Rain on me ».

Avant la présentation, Ariana Elle était assez heureuse et enthousiasmée sur ses réseaux sociaux, car, dans ses publications Instagram, on pouvait voir à quel point elle était excitée de se fixer cet objectif de chanter avec Lady Gaga.

Bonne journée VMA: 🙂 Je suis tellement excité que vous voyez notre première représentation de Rain on me ce soir! @ladygaga est putain incroyable et je suis très honoré de partager ce moment avec elle et vous aussi, vous voulez juste remercier @MTV pour avoir été si diligente à faire de cette expérience une expérience aussi sûre et saine pour tous les artistes et l’équipe impliqués. C’est très apprécié et je ne peux pas imaginer à quel point c’était difficile à comprendre! À bientôt!