Il existe des défis farfelus sur Internet. Beaucoup d’entre eux sont localisés sur TikTok, mais d’autres proviennent encore de coins aléatoires en ligne. L’un des défis les plus étranges (mais totalement sains) qui a fait le tour ces derniers temps est le MRE Cracker Challenge. L’acronyme «MRE» fait référence aux produits «repas, prêts à manger» fournis aux militaires, une sélection de plats de longue conservation que les soldats et autres membres du personnel peuvent manger sur le pouce. Certains sont censés être frais pendant des années.

Dans cet esprit, il y a toujours quelques éléments de base dans ces EMR que les gens aiment ou détestent. La grande «feuille» de craquelins dans les emballages en est un bon exemple. Ils peuvent être savoureux avec du fromage ou du beurre de cacahuète, mais en eux-mêmes, ils ne sont pas si chauds. En fait, vous pouvez les appeler ce qu’ils sont: secs et moelleux avec très peu de saveur. Ce ne sont pas des crackers Ritz, c’est sûr. C’est là que réside le défi. Où cela a-t-il commencé? Comment faites-vous? Nous avons toutes les réponses ici.

Qu’est-ce que le MRE Cracker Challenge, de toute façon?

Le MRE Cracker Challenge est né sur MREInfo.com, une communauté d’individus qui aiment parler, essayer et célébrer les MRE. Ils peuvent être délicieux et il y a une riche histoire derrière eux. Le site Web dispose d’un espace spécial dédié au défi, où il demande aux gens de voir s’ils peuvent manger un paquet entier de crackers MRE en deux minutes sans boire d’eau. C’est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît, car ce sont des craquelins denses et riches en calories destinés à contenir beaucoup de fibres dans un repas.

Des soldats et des civils du monde entier ont décidé de participer au défi. C’est simple, sûr et ne coûte pas cher à essayer. Vous avez juste besoin d’un MRE, qui est déjà facilement disponible pour ceux qui servent dans l’armée, ou vous pouvez en acheter un en ligne dans une variété de points de vente. Les craquelins sont assez fades, donc la plupart des gens peuvent les manger. C’est juste une question de savoir si vous voulez vraiment ou non. Et regarder quelqu’un manger rapidement des craquelins secs peut être hilarant.

Cet engouement existe depuis un certain temps, et il se poursuit même parmi les membres du service et les autres habitants sur Internet aujourd’hui. Cela peut certainement être fait, mais ne supposez pas que c’est une promenade de gâteau jusqu’à ce que vous ayez réellement essayé de faire tomber tous ces craquelins. Si vous décidez que vous voulez vous mettre dehors et voir si vous pouvez le supporter, assurez-vous d’avoir beaucoup de liquides autour de vous lorsque vous vous étiquetez inévitablement et que vous devez vous arrêter. C’est vraiment difficile, voyez-vous.

C’est à peu près tout ce que vous avez à faire pour participer au MRE Cracker Challenge. Vous pourriez probablement le faire avec des craquelins ordinaires à la rigueur, mais ce ne serait pas aussi drôle. Maintenant, allez là-bas et voyez si vous pouvez le conquérir! Nous vous soutenons.

