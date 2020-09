Drake a acheté un certain nombre de pièces rares qui font de lui l’un des artistes les plus bling-out d’aujourd’hui, et à juste titre.

Drake a absolument écrasé l’industrie de la musique depuis qu’il a sorti son premier album, «Thank Me Later» en 2010. Bien qu’il ait peut-être commencé comme acteur de «Degrassi: The Next Generation», il est clair que son temps passé dans le Le studio d’enregistrement a payé beaucoup plus. Avec un éventail de réalisations à son actif, y compris des disques Billboard, des millions de disques vendus et un Grammy après l’autre, Drake a vraiment tout fait.

Heureusement, son succès lui a permis de vivre un style de vie assez luxueux, composé d’immenses demeures, de superbes collections de voitures et, bien sûr, d’une collection de bijoux valant des millions. Drake a acheté un certain nombre de pièces rares qui font de lui l’un des artistes les plus bling-out d’aujourd’hui, et à juste titre. Voici combien le rappeur de « One Dance » a dépensé jusqu’à présent en bijoux!

Une collection de plusieurs millions de dollars

Ce n’est un secret pour personne que Drake s’est très bien débrouillé. La star a été présentée pour la première fois au public après son apparition dans l’émission canadienne, « Degrassi: The Next Generation ». Bien qu’il ait peut-être quitté le théâtre pour la musique, cela a certainement payé. Le rappeur « Hotline Bling » a réussi à amasser une valeur nette impressionnante de 180 millions de dollars, et il a tout fait en une décennie. Après 5 albums, battant des records Billboard et étant l’un des artistes les plus écoutés de ces 10 dernières années, il est indéniable que Drake s’est habitué à un style de vie spécifique.

Compte tenu de son succès dans la musique, il n’est pas surprenant que la star dépense des millions en bijoux! Bien qu’il n’y ait pas de chiffre exact disponible, les achats de Drake effectués au cours de sa carrière, qui comprennent des montres, des bagues et des colliers, valent collectivement entre 10 et 12 millions de dollars. Ce chiffre comprend également le plus récent achat par Drake d’un collier de diamants en forme de cœur d’un million de dollars. La pièce est composée de 100 carats et a été conçue par Gemma Fine Jewelry

Ce n’est pas le seul article de luxe que Drake a acheté! La star possède également une chaîne correspondante qui lui a coûté près d’un demi-million de dollars avec son collègue rappeur, Future. En plus de ses dépenses somptueuses, Drake possède également une collection de montres, qui va de Rolex, Cartier, Patek Philippe et Hublot. S’il aime acheter des pièces fraîches spécialement conçues pour lui et pour son goût personnel, Drake a également participé à des pièces emblématiques appartenant à nul autre que Tupac.

Le rappeur « One Dance » a déboursé 600 000 $ pour deux chaînes Tupac glacées. Les chaînes sont fabriquées avec un demi-kilo d’or et des chaînes de diamants de 70 carats, ce qui revient à 300 000 $ pièce. Il est clair que le rappeur aime les belles choses de la vie, y compris des millions de bijoux! Bien que cela puisse paraître trop, Drake a certainement travaillé assez dur pour gagner chaque carat qu’il achète.

