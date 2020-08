En attendant Snyder Cut de DC, vous voudrez peut-être revenir sur l’un des films originaux de Superman, en particulier la célèbre trilogie dirigée par Christopher Reeve. Henry Cavill est peut-être le seul Superman auquel vous pouvez penser, mais il y en a eu quelques-uns au fil des ans, ce qui fait croire aux gens qu’il y a une malédiction sur quiconque a joué le personnage de bande dessinée bien-aimé.

Malheureusement pour Reeve, Cavill a fini par faire plus que lui dans son premier film de Superman, Man of Steel. Mais Reeve a quand même obtenu 3 millions de dollars en enfilant ces collants bleus, fixant sa valeur nette au même nombre à sa mort en 2004.

Maintenant, les trois enfants de Reeve ont à peu près la même valeur nette que leur père, et même plus. Son fils Will Reeve vaut environ 13 millions de dollars, sa fille, Alexandra Reeve Givens, vaut 700 000 dollars et son autre fils, Matthew Reeve, vaut 1,7 million de dollars.

Cependant, ils n’avaient pas à voler pour sauver le monde pour gagner ces valeurs nettes. Voici comment ils l’ont fait.

Les enfants Reeve.

Comment le fils aîné de Reeve, Matthew, a gagné 1,7 million de dollars

Au plus fort de sa renommée Superman, Reeve était avec son partenaire de longue date Gae Exton, qui était anglais. Ensemble, ils ont eu Matthew et Alexandra, mais malheureusement, ils n’ont jamais fait le pas pour se marier et se sont finalement séparés en 1987.

Alors que Reeve est resté en Amérique et a fondé une nouvelle famille, Matthew et Alexandra sont restés en Angleterre avec leur mère. Ils ont rendu visite à leur père pendant les étés, cependant, et se sont précipités à son chevet après son accident d’équitation en 1995 qui l’a laissé paralysé.

Matthew est le seul des enfants de Reeve à avoir suivi ses traces. Il est diplômé de l’Université Brown en 2002, et peu de temps après, il a produit et réalisé un documentaire sur son père intitulé Christopher Reeve: Hope in Motion, qui a été nominé pour un Emmy.

Après la mort de Reeve en 2004, il y a eu un documentaire de suivi qui a été publié intitulé Christopher Reeve: Choosing Hope.

En 2006, Matthew a rejoint la fondation de son père et de sa belle-mère, la Christopher & Dana Reeve Foundation, lorsqu’il a rejoint le conseil d’administration. Il a ensuite été membre du comité de qualité de vie et du comité exécutif de la fondation, et en 2014, il est devenu vice-président du développement international.

Sur une période de trois ans, Matthew a filmé, produit et réalisé un documentaire intitulé Over The Water, qui portait sur le champion du monde de kitesurf, Aaron Hadlow.

Comme si son curriculum vitae ne semblait pas déjà prometteur, il a également une double maîtrise de la NYU Stern School of Business et de la NYU Tisch School of the Arts, a couru au marathon de New York pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière, a parrainé une étude sur la péridurale. stimulation, et est un conférencier principal.

Il a produit un tas de courts métrages comme Sunday Dinner, Shadow Puppets et Ladies who Lunch, et a écrit le court métrage Better Days Ahead. Son projet le plus récent cette année était l’écriture de la série télévisée Agent Hamilton.

Bien que certaines sources n’aient pas de chiffre clair sur sa valeur nette, on l’a estimée à 1,7 million de dollars.

Comment sa soeur Alexander a la plus petite valeur nette

Même si Alexandra a la valeur nette la plus basse des trois frères et sœurs, à 700 000 $, son travail n’est pas moins important que ses frères. En fait, elle a beaucoup de succès et vient d’être nommée présidente et chef de la direction du Center for Democracy & Technology en mars.

Comme son frère, Matthew, elle est également allée dans d’impressionnants collèges et a obtenu un B.A. de l’Université de Yale et d’un J.D. de la faculté de droit de l’Université de Columbia, et siège également au conseil de la Christopher & Dana Reeve Foundation.

Elle est également nommée à la mairie du Conseil d’inclusion de l’innovation et de la technologie de D.C. et a été avocate en chef pour la propriété intellectuelle et la lutte antitrust au sein du comité judiciaire du Sénat.

Elle était également professeur auxiliaire à la faculté de droit de l’Université Columbia. Elle a travaillé sur des aspects législatifs tels que «la réforme des brevets, la législation fédérale sur les secrets commerciaux, la neutralité du net, les questions du premier amendement concernant le discours en ligne, l’accès aux médicaments et la surveillance des fusions et de la politique antitrust».

Avant d’être nommée présidente et chef de la direction du Center for Democracy & Technology, elle a été directrice exécutive fondatrice de l’Institute for Technology Law & Policy de Georgetown Law.

Selon CDT.org, elle est «une défenseure de l’utilisation de la technologie pour accroître l’égalité, amplifier les voix et promouvoir les droits de l’homme. Chez CDT, Alex dirige une équipe diversifiée qui place la démocratie et les droits individuels au centre de la révolution numérique».

Will, le plus jeune fils de Reeve, est journaliste

Après que Reeve ait quitté Gae Exton, il a épousé l’actrice américaine, Dana Morosini, et ils ont eu leur fils Will peu de temps après. Il avait douze ans lorsque son père est mort, et un an plus tard, il est devenu orphelin à treize ans après que sa mère est décédée d’un cancer du poumon.

Il a pratiqué beaucoup de sports en grandissant et a fait de sa passion pour eux une carrière dans le journalisme sportif. Il est diffuseur sportif à ABC News et ESPN.

Après avoir obtenu son diplôme du Middlebury College, il a été stagiaire au Goodmorning America d’ABC et a ensuite obtenu un emploi au SportsCenter d’ESPN.

Il a également eu une brève carrière d’acteur lorsqu’il a joué dans In The Gloaming et The Brooke Ellison Story, tous deux dirigés par son père.

Il est maintenant correspondant de Good Morning America. Avec ses frères et sœurs, il est également ambassadeur de la Christopher & Dana Reeve Foundation.

Bien que le montant exact de sa valeur nette soit encore indéterminé, il a dû obtenir un héritage de ses deux parents après leur mort. Reeve valait 3 millions de dollars à sa mort et sa mère 10 millions de dollars. Mettez cela avec son salaire de journaliste, et vous regardez quelque part au-delà de 13 millions de dollars.

Même si les trois enfants Reeve ont une valeur nette différente, ils réussissent tout aussi bien et perpétuent l’héritage de leur père en équipe. Reeve les considérerait probablement comme ses propres super-héros personnels.

