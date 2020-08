Il est difficile de pénétrer dans le monde du théâtre, mais il est encore plus difficile de maintenir une carrière d’acteur réussie. On ne peut pas en dire autant de l’acteur de longue date Michael C. Hall. Le joueur de 49 ans a une feuille de rap aussi longtemps que certains des plus grands acteurs d’Hollywood. Sans oublier, il a amassé une énorme valeur nette de 25 millions de dollars. Hall a peut-être fréquenté une faculté de droit pour devenir avocat, mais il est clair qu’il avait une autre vocation dans la vie. Depuis l’obtention du diplôme du programme de maîtrise en beaux-arts de l’Université de New York, il était clair que Hall était fait pour les arts. Sa carrière d’acteur a fait de l’un des acteurs de télévision les plus riches en vie aujourd’hui.

Fraîchement sorti de l’université, Michael C. Hall avait déjà sa carrière d’acteur en plein essor. Le joueur de 49 ans a joué dans d’énormes productions de Broadway comme Shakespeare, avant de passer à de grandes émissions de télévision, comme la série Showtime 2006 Dexter.

En tant que rôle principal de Dexter Morgan, Hall s’est retrouvé à l’épicentre de la renommée hollywoodienne. La star avait des légions de fans qui demandaient son autographe. Il a même remporté un grand nombre de nominations aux Emmy et a remporté un Golden Globe Award. Compte tenu de la prémisse de la série et de la description du personnage de Hall comme « un membre du service de police du métro de Miami le jour, un tueur en série obsédé par le code et très efficace la nuit », il n’est pas difficile de comprendre pourquoi la série a été un tel méga-succès.

Dexter a apporté une nouvelle version du trope adorable-supervillain, enfreignant toutes les règles traditionnelles tout en en déployant de nouvelles pour que les fans soient obsédés. La saison 6, en particulier, a rapporté 2,2 millions de personnes seules. Cela explique peut-être sa série impressionnante de 8 saisons, une inquiétude que très peu d’émissions de télévision peuvent aujourd’hui surpasser à moins, bien sûr, qu’elles ne soient surnaturelles.

Compte tenu de la popularité de Dexter auprès des fans, bien sûr, le spectacle a rapporté beaucoup d’argent aux acteurs. Michael C. Hall nageait pratiquement dans ses chèques de paie à six chiffres. La star a encaissé des chèques particulièrement énormes au cours des deux dernières saisons, gagnant 830 000 $ par épisode. Cela signifiait qu’il a remporté environ 10 millions de dollars pour les saisons 7 et 8! Cela devrait être un crime de gagner autant d’argent en tant qu’acteur de télévision.

Le joueur de 49 ans n’a cependant pas toujours gagné «plus de trois quarts de million de dollars» par épisode. Pour les six premières saisons de Dexter, il a remporté 295 000 $ par épisode. Même à son «point bas», Hall faisait toujours plus que l’acteur de télévision moyen. De la saison 1 à 6, Hall a fait 3,54 millions de dollars par saison! Jetez-y les deux dernières saisons, et ces 3 millions de dollars initiaux sautent à 41,2 millions de dollars au total pendant toute la durée de l’émission! Notez nos mots, Michael C. Hall est une force avec laquelle il faut compter à Hollywood.

La star de Dexter a certainement fait une carrière d’acteur lucrative, qui l’a rendu plus riche au-delà de toute croyance. Encaissant d’énormes chèques de paie chaque saison, Hall s’est habitué à gagner un certain revenu annuel. Cependant, il semble que le joueur de 49 ans soit devenu un peu gourmand avec son argent pendant la saison 7 de Dexter après avoir demandé une augmentation. Pendant un certain temps, beaucoup se sont demandé si la série était renouvelée pour une saison 7 en raison de la discussion animée sur les futurs revenus de Hall dans la série. Juste avant la fin du contrat de Hall avec Showtime après la saison 6, l’équipe de l’acteur a demandé 24 millions de dollars pour les saisons 7 et 8 de Dexter. Showtime était plus que disposé à rencontrer l’acteur à mi-chemin en offrant 20 millions de dollars pour les dernières saisons. Deadline a rapporté que Showtime cherchait des options pour renégocier les termes pour une seule saison, plutôt deux.

Après quelques plaisanteries, les deux parties sont finalement parvenues à un accord. Showtime a finalement plié et comblé l’écart de 4 millions de dollars. Hall a obtenu son augmentation et a reçu les 24 millions de dollars pour deux autres saisons. Semble beaucoup à traverser pour seulement 4 millions de dollars. En fin de compte, Michael C. Hall dominerait toujours le monde des acteurs de la télévision. Apparemment, l’acteur obtient ce qu’il veut.

Naturellement, d’énormes chèques de paie conduisent souvent à vivre un style de vie plutôt somptueux. La star de Dexter affiche son immense richesse avec ses deux maisons chics, un élégant penthouse à New York et un manoir chic à Los Angeles. Les deux propriétés sont exquises en prix et en architecture. En 2016, cependant, Hall a vendu son précieux Colonial espagnol des années 1920 à Los Angeles pour la somme stupéfiante de 4,8 millions de dollars, avant d’emménager définitivement dans son penthouse à Manhattan, New York. La star de Dexter aurait acheté la maison en 2017 pour 4,3 millions de dollars. La résidence a une superficie insensée de 22000 pieds carrés et est équipée de 2 chambres ainsi que de 3 salles de bains.

Non seulement il possède deux propriétés élégantes, mais l’acteur aime également dépenser ses 25 millions de dollars sur un nouvel ensemble de roues. Actuellement, l’homme de 49 ans conduit une Volkswagen W8 Passat.

Le thriller policier 2006 Dexter est responsable d’une grande partie de la richesse de Hall, mais ses talents d’acteur ont également joué un rôle majeur. Michael C. Hall a son métier à remercier pour tous les millions qu’il a eu la chance d’accumuler au cours de sa carrière d’acteur. L’homme est juste ce bon d’un acteur de télévision.

