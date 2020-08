En ce qui concerne les récentes catastrophes au box-office, peu de films se démarquent autant que le film Cats. La célèbre comédie musicale est passée au grand écran et a recruté des personnalités comme Taylor Swift et d’autres pour lui donner vie. Bien sûr, certains artistes comme Hugh Jackman l’ont refusé, mais le studio se sentait confiant dans ce qu’il avait. Il s’avère que ce film a été un désastre à tous points de vue, et il a fini par être écrasé par les critiques et le box-office.

Maintenant qu’il s’agit de l’un des films les plus tristement célèbres de tous les temps, il est temps de jeter un œil à ce film et de voir ce qui ne va pas. Bien sûr, il y a un appel des fans pour une édition spéciale, mais en réalité, cela semble plus une blague qu’autre chose.

Alors, qu’est-ce qui a fait de Cats une énorme déception? Regardons de plus près!

Faire des films est extrêmement difficile, et l’un des principaux facteurs de la perte ou du gain financier d’un film est le budget qui est investi dans le film. Plus d’argent peut aider, mais cela comporte également un plus grand risque à long terme

En toute honnêteté envers Cats, la comédie musicale elle-même a été un énorme succès au fil des ans, et il était clair que le studio pensait que cela pourrait être comme d’autres comédies musicales qui se sont parfaitement transformées en cinéma. Des comédies musicales comme Chicago, Grease et The Sound of Music ont fait des choses extraordinaires, alors les gens qui ont créé Cats ont décidé de passer un bon morceau de changement pour faire le film parfait.

Il a été rapporté que le film coûtait environ 100 millions de dollars à faire, ce qui est un nombre vraiment élevé. Oui, il y avait un public pour ce film, mais 100 millions de dollars, ce n’est pas une raison de se moquer. Non seulement cela, mais le même rapport mentionne également que le film a dépensé jusqu’à 100 millions de dollars supplémentaires en frais de marketing et de distribution.

Si ces chiffres sont exacts, cela signifierait que le film avait beaucoup à faire juste pour atteindre le seuil de rentabilité. Alors qu’il se préparait pour la sortie, il semblait y avoir un peu de buzz négatif autour de l’apparence du film, et une fois qu’il est enfin sorti en salles, tout commencerait à se défaire à la hâte.

Après avoir dépensé une fortune pour faire le film et le commercialiser dans le monde entier, il était enfin temps pour Cats de sortir en salles et de rejoindre la longue liste des adaptations réussies de Broadway pour conquérir le box-office.

Cela sonnait bien, en théorie, mais ce qui s’est réellement passé était bien loin de ce que le studio attendait. Les critiques qui sont sorties pour le film étaient tout autre que gentilles. À l’heure actuelle, le film détient un 20% sur les tomates pourries de la part des critiques, et il est assis à un maigre 50% du public. Ce n’est pas exactement le meilleur moyen de créer un battage médiatique pour que les gens aillent voir le film.

Le studio devait transpirer des balles à ce stade, car ils ont coulé une tonne d’argent dans l’image. Malgré les mauvaises critiques, ils espéraient que le film le ferait sortir du parc au box-office. Cela a fini par être encore pire que les critiques.

Selon Box Office Mojo, le film n’a réussi à rapporter que 73 millions de dollars dans le monde, ce qui signifie qu’il a perdu une somme d’argent extraordinaire. C’était officiel: Cats était un désastre complet et total d’un film, et le studio ne pouvait rien y faire.

Il a fallu beaucoup de travail pour faire la photo, mais à la fin de la journée, les gens n’étaient tout simplement pas intéressés. Des choses intéressantes ont été dites depuis que le film a quitté les salles.

Après l’échec du film, les acteurs ont eu beaucoup à dire et le film a maintenant un héritage négatif.

En parlant avec le New Yorker, James Corden, qui a joué Bustopher dans le film, s’ouvrait un peu en disant: «Je ne peux pas imaginer que je le verrai. Il est important de dire que j’ai passé le meilleur moment pour y arriver… À un moment donné, vous devez vous demander comment vais-je juger de ma propre expérience? Vais-je seulement avoir apprécié quelque chose si ça a réussi? «

Oui, même James avait peu d’intérêt à voir le film.

Taylor Swift était un peu plus enthousiaste, disant: «Je n’aurais jamais rencontré Andrew Lloyd Webber ou pu voir comment il travaille, et maintenant il est mon copain. J’ai travaillé avec les danseurs et interprètes les plus malades. Aucune plainte. »

À ce stade, il est prudent de dire que la plupart des gens sont simplement heureux que le film soit sorti des salles et ne soit qu’un souvenir. C’est dommage que les choses n’aient pas fonctionné, mais si cela redémarre dans une décennie ou deux, alors peut-être que le studio y parviendra.

