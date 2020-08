Après avoir sorti leurs premiers singles à l’Académie, les candidats de ‘Operación Triunfo 2020’ commencent à faire leurs premiers pas en dehors du spectacle de talents de Gestmusic et de Televisión Española. C’est le cas des multiples facettes Samantha. Le chanteur valencien il vient de sortir « I want you to come back », le deuxième single de sa carrière musicale solo et le premier avec Universal Music, la maison de disques pour laquelle il a signé après avoir réussi le concours.

Samantha, dans le clip vidéo de « Je te veux de retour »

Si son single « Sin más » avait sa propre composition, il revient cette fois à Álvaro Jiménez, Nuria Azzouzi et Victoria Riba. Après avoir travaillé avec Carlos Sadness sur son précédent single, Samantha a Fernando Boix en tant que producteur de la chanson « Je veux que tu reviennes », une chanson plus dansante et commerciale avec lequel il lance sa carrière artistique.

La sortie du single est accompagnée de un clip vidéo mettant en vedette Samantha elle-même avec l’acteur Pedro Rubio (‘Centre médical’). Dans la vidéo, nous voyons la Valencienne manger la caméra avec sa télégénie, apparaître avec des regards différents et danser au rythme du single. Une Samantha plus dévouée à la danse qui vise à mettre son public à l’épreuve des coronavirus.

Trajectoire musicale

Bien qu’il s’agisse de son premier clip vidéo solo, l’artiste a déjà de l’expérience devant les caméras. Avant de participer à ‘Operación Triunfo’, Il faisait partie du groupe Cactus avec lequel il a enregistré quelques vidéos, mettant en évidence le single « Gossa-te-la ». Après « Sin más », qui ne comportait qu’une seule vidéo lyrique, Samantha devient la principale protagoniste de sa carrière, car elle n’a besoin de personne d’autre. Elle est unique.