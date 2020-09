L’industrie de la musique traverse une étape très étrange grâce au coronavirusEh bien, comme nous le savons déjà, ces derniers mois, les concerts et festivals les plus importants du monde sont tombés un à un. Cependant, il semble que pour le moment, les seuls qui ne souffriront pas d’annulations – du moins pour l’instant – sont les cérémonies de remise des prix, dont le MTV VMA 2020.

Ce 30 août a eu lieu cet événement que la chaîne de télévision organise année après année pour récompenser les meilleurs de la musique. Biensûr que La pandémie a forcé beaucoup de choses à changer, car nous ne les verrions pas telles que nous les connaissonsOui, tout serait maintenu à une distance saine et ils incluaient même des catégories qui ont à voir avec ce que nous vivons en ce moment, comme meilleure vidéo faite maison et meilleure présentation de quarantaine.

Des VMA ont été réalisés malgré la pandémie

Le VMA 2020 a commencé par un petit hommage à Chadwick Boseman – Qui, comme vous vous en souviendrez, est décédé le 28 août -. A partir de ce moment, il a commencé la fête à distance, Eh bien, The Weeknd et son tube « Blinding Lights » étaient en charge de l’ouverture de la soirée, qui a interprété la chanson juste au-dessus d’un immeuble de Manhattan, clôturant même sa présentation avec des feux d’artifice.

Apparu plus tard Keke Palmer de souhaiter la bienvenue à tout le monde et après avoir évoqué certains des artistes qui se produiraient tout au long de la cérémonie, on a enfin compris comment ce gala allait fonctionner. Il s’avère que la plupart du temps, les nominés, les présentateurs et les événements spéciaux étaient réunis dans le même forum pour recevoir leurs prix respectifs et pour créer l’ambiance avec leurs chansons.

Les artistes ont excellé à ces prix

Alors, on voyait beaucoup d’artistes donner beaucoup d’enthousiasme pour surprendre les téléspectateurs qui les regardaient partout dans le monde, en mettant toute la production qui était à leur disposition pour donner un vrai show. DaBaby, Miley Cyrus, BTS, Doja Cat, Maluma, Lady Gaga –Avec tout et Ariana Grande– n’étaient que quelques-uns de ceux qui ont transformé l’ambiance Black Eyed Peas au maximum et plus encore, apportant un peu de joie à ces jours étranges.

Mais il vaut mieux ne pas leur en dire plus, Voici la liste complète des artistes qui ont remporté les MTV VMA Awards de cette étrange année, qu’ils constituent sans aucun doute un tournant pour les prochaines cérémonies de remise de prix qui auront lieu dans les mois à venir.

Ce sont les gagnants du VMA 2020

Vidéo de l’année

Billie Eilish – «tout ce que je voulais»

Eminem ft. Juice WRLD – « Godzilla »

Futur ft. Drake – « La vie est belle »

Lady Gaga ft. Ariana Grande – « Pluie sur moi »

Taylor Swift – « L’homme »

The Weeknd – «Lumières aveuglantes» 🏆

Artiste de l’année

DaBaby

Justin Bieber

Lady Gaga 🏆

Megan Thee étalon

Post malone

Le weekend

Chanson de l’année

Billie Eilish – «tout ce que je voulais»

Doja Cat – « Dites-le »

Lady Gaga ft. Ariana Grande – «Pluie sur moi» 🏆

Megan Thee Stallion – « Savage »

Post Malone – « Cercles »

Roddy Ricch – « La boîte »

Meilleure collaboration

Ariana Grande et Justin Bieber – « Coincé avec U »

Black Eyed Peas ft. J Balvin – « RITMO (Bad Boys For Life) »

Ed Sheeran ft. Khalid – « Belles personnes »

Futur ft. Drake – « La vie est belle »

Karol G ft. Nicki Minaj – «Tusa»

Lady Gaga ft. Ariana Grande – «Pluie sur moi» 🏆

Meilleur groupe

BTS 🏆

5 secondes d’été

Le 1975

BLACKPINK

Chloé x Halle

CNCO

Petit mélange

MONSTA X

Maintenant uni

vingt et un pilotes

Prix ​​MTV Tricon

Lady Gaga 🏆

Présentation du tout premier récipiendaire du prix TRICON #VMAs: @ladygaga! 💫 pic.twitter.com/JUlDOBhdAV – MTV (@MTV) 31 août 2020

Meilleur artiste émergent

Chat Doja 🏆

Jack Harlow

Lewis Capaldi

Roddy Ricch

Tate Mcrae

YUNGBLUD

Félicitations à @DojaCat pour avoir remporté le prix du meilleur nouvel artiste PUSH aux #VMA 2020! 🚀 pic.twitter.com/VfQ8QNzYtA – MTV (@MTV) 31 août 2020

Meilleure chanson pop

BTS – « Oui » 🏆

Halsey – « Tu devrais être triste »

Jonas Brothers – « Ce qu’un homme doit faire »

Justin Bieber ft. Quavo – « Intentions »

Lady Gaga avec Ariana Grande – «Rain On Me»

Taylor Swift – « Amant »

Meilleure chanson hip-hop

DaBaby – « BOP »

Eminem ft. Juice WRLD – « Godzilla »

Futur ft. Drake – « La vie est belle »

Megan Thee Stallion – «Savage» 🏆

Roddy Ricch – « La boîte »

Travis Scott – « LE PLUS HAUT DE LA CHAMBRE »

Meilleure chanson rock

Blink-182 – « Happy Days »

Coldplay – «Orphelins» 🏆

Evanescence – « Wasted On You »

Fall Out Boy ft. Wyclef Jean – « Dear Future Self (Hands Up) »

Green Day – « Oh ouais! »

Les tueurs – « Attention »

Meilleure chanson alternative

Le 1975 – « Si vous êtes trop timide (laissez-moi savoir) »

All Time Low – « Une sorte de catastrophe »

FINNEAS – « Tombons amoureux pour la nuit »

Lana Del Rey – «Doin’ Time »

Machine Gun Kelly – « Bloody Valentine » 🏆

Vingt et un pilotes – «Niveau de préoccupation»

Meilleure chanson latine

Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G et J Balvin – «Chine»

Bad Bunny – « Yo Perreo Sola »

Black Eyed Peas ft. Ozuna et J. Rey Soul – « MAMACITA »

J Balvin – « Jaune »

Karol G ft. Nicki Minaj – «Tusa»

Maluma ft. J Balvin – «Que Pena» 🏆

Meilleure chanson R&B

Alicia Keys – « Underdog »

Chloé x Halle – « Faites-le »

SA. ft. YG – « Slide »

Khalid ft. Summer Walker – «Onze»

Lizzo – « Parce que je t’aime »

The Weeknd – «Lumières aveuglantes» 🏆

Meilleure chanson K-Pop

(G) I-DLE – « Oh mon Dieu »

BTS – « Oui » 🏆

EXO – « Obsession »

Monsta X – « QUELQU’UN EST QUELQU’UN »

Demain X Ensemble – « 9 et trois quarts (fugue) »

Velours rouge – « Psycho »

Meilleure chanson de l’été

Blackpink – «Comment tu aimes ça» 🏆

Cardi B ft. Megan l’étalon – « WAP »

Miley Cyrus – « Ciel de minuit »

DaBaby ft. Roddy Rich – «Rockstar»

DJ Khaled ft. Drake – « Popstar »

Doja Cat – « Dites-le »

Jack Harlow – « Whats Poppin »

Lil bébé ft. 42 Dugg – « Nous avons payé »

Dua Lipa – « Brise mon coeur »

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé – « Savage (Remix) »

Pop Smoke ft. 50 Cent et Roddy Ric) – «The Woo»

Saint Jhn – « Roses »

Saweetie – «Tapez»

Harry Styles – « Sucre de pastèque »

Taylor Swift – « Cardigan »

The Weeknd – « Lumières aveuglantes »

Meilleure vidéo avec message positif

Anderson .Paak – « Verrouillage »

Billie Eilish – « toutes les bonnes filles vont en enfer »

Demi Lovato – « Je m’aime »

SA. – « Je ne peux pas respirer » 🏆

Lil Baby – « La plus grande image »

Taylor Swift – « L’homme »

FÉLICITATIONS @HERMusicx pour avoir remporté le #VMA pour Video For Good !!

Un message si puissant 💗 pic.twitter.com/jXN24xhgUs – MTV (@MTV) 31 août 2020

Meilleure vidéo maison

5 secondes d’été – « Wildflower »

Ariana Grande ft. Justin Bieber – « Coincé avec U » 🏆

Blink-182 – « Happy Days »

Drake – « Toosie Slide »

John Legend – « Plus grand amour »

Vingt et un pilotes – «Niveau de préoccupation»

J’envoie TOUT l’amour à @arianagrande et @justinbieber alors qu’ils célèbrent leur victoire #VMA pour le meilleur clip vidéo de chez eux! 💕🏠 pic.twitter.com/e3hAltdTjW – MTV (@MTV) 31 août 2020

Meilleure présentation de quarantaine

Chloe & Halle – «Do It» de MTV’s Prom-athon

CNCO – débranché à la maison 🏆

DJ D-Nice – Club MTV présente #DanceTogether

John Legend – Série de concerts #togetherathome

Lady Gaga – «Smile» de One World: Ensemble à la maison

Post Malone – Hommage au Nirvana

Meilleure direction

Billie Eilish – « xanny »

Doja Cat – « Dites-le »

Dua Lipa – « Ne commencez pas maintenant »

Harry Styles – « Je t’adore »

Taylor Swift – « L’homme » 🏆

The Weeknd – « Lumières aveuglantes »

Meilleure cinématographie

5 Seconds of Summer – « Old Me »

Camila Cabello ft. DaBaby – « My Oh My »

Billie Eilish – « toutes les bonnes filles vont en enfer »

Katy Perry – « Harleys à Hawaï »

Lady Gaga ft. Ariana Grande – «Pluie sur moi» 🏆

The Weeknd – « Lumières aveuglantes »

Meilleure direction artistique

A $ AP Rocky – « Babushka Boi »

Dua Lipa – « Physique »

Harry Styles – « Je t’adore »

Miley Cyrus – «La fille de la mère» 🏆

Selena Gomez – « Petit ami »

Taylor Swift – « Amant »

Meilleurs effets visuels

Billie Eilish – « toutes les bonnes filles vont en enfer »

Demi Lovato – « Je m’aime »

Dua Lipa – «Physique» 🏆

Harry Styles – « Je t’adore »

Lady Gaga ft. Ariana Grande – « Pluie sur moi »

Travis Scott – « LE PLUS HAUT DE LA CHAMBRE »

Meilleure chorégraphie

BTS – « Oui » 🏆

CNCO ft. Natti Natasha – « Honey Boo »

DaBaby – « BOP »

Dua Lipa – « Physique »

Lady Gaga ft. Ariana Grande – « Pluie sur moi »

Normani – « Motivation »