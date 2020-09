Lors de son événement Apple aujourd’hui, la société a présenté le nouveau Série 6 de la famille Montre Apple. En plus de ses nouveaux modèles, celui-ci met l’accent sur la mesure de l’oxygène dans le sang dans le contexte de la pandémie, ainsi qu’une nouvelle configuration familiale pour que tous les membres d’une famille puissent rester en contact.

La dernière des smartwatches d’Apple, Apple Watch série 6, conserve le style de la série de montres intelligentes. Cependant, il ajoute des caractéristiques pertinentes liées à la détection précoce de certains problèmes de santé (qui étaient déjà présents dans certains modèles concurrents), tels que les changements d’oxygène sanguin en Covid-19 et la grippe. ainsi qu’un rappel de se laver les mains pendant le temps recommandé.

La société souligne qu’elle travaille déjà avec d’autres organisations afin que, à terme, la série 6 puisse détecter Covid-19.

Série 6 Il fonctionne sur watchOS7, que la société a lancé plus tôt cette année. Cela inclut le nouveau processeur S6 basé sur la puce A13 d’Apple, qui promet des performances 20% plus rapides.

La série 6 est disponible en or, graphite, bleu et la nouvelle version rouge: RED. Un bracelet, Solo Loop, est fabriqué à partir de matériaux d’une seule pièce en silicone recyclé et a un choix de sept couleurs différentes.

Configuration de la famille

Apple a introduit la fonctionnalité permettant de surveiller les membres de la famille avec leurs propres smartwatches, même s’ils n’ont pas leur propre iPhone. Ainsi, les adultes plus âgés et les enfants peuvent rester en contact avec les adultes de leur famille.

Avec Configuration de la famille, les parents pourront configurer les appels depuis la montre de leurs enfants, placer des alertes de géolocalisation et ajouter le mode «ne pas déranger» pour l’école ou les devoirs.

Avec la série 6 vient Apple Watch SE, avec toutes les fonctionnalités de la série 6 et au prix de 279 $: une version plus conviviale et moins chère pour les nouveaux utilisateurs de montres intelligentes Apple. Les deux seront disponibles à partir de ce vendredi.

Des prix

Voici les prix en dollars de l’Apple Watch Series 6:

Apple Watch série 6 399 $

Apple Watch série 3 199 $.

Apple Watch SE 279 $