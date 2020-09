Dune est l’un des romans de science-fiction les plus acclamés du XXe siècle. Ecrit en 1965 par Frank Herbert, il est devenu une référence pour de nombreuses autres histoires du genre, et aussi la référence de certaines sagas connues dans le monde du cinéma telles que Guerres des étoiles: les lieux, quelques personnages, l’essence du jedi, la technologie … tout cela vient de l’univers Dune.

La question est alors Pourquoi n’a-t-il pas reçu la place qu’il mérite dans le cinéma? Cela pourrait changer ce 2020 avec la première de Dune, l’adaptation de Denis Villeneuve dont la première est prévue en décembre de cette année. Et savoir de quoi il s’agit, est-ce Warner Bros. a publié la première bande-annonce.

De quoi parle «Dune»?

Paul Atreides est le fils du duc Leto et de Jessica, qui dirigent Caladan. Sur ordre de l’empire, la famille doit déménager à Arrekis ou Dune, une planète désertique et extrêmement hostile qui est gouvernée depuis 80 ans par la Maison Harkonnen, qui n’a pas l’intention de renoncer au pouvoir issu de la richesse générée par l’extraction du melange, élément de grande valeur. De cette façon, Paul Atréides est exilé, face aux dangers du désert.

Dune stars Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Aretrides avec un grand casting composé de Oscar Isaac (Leto), Rebecca Ferguson (Jessica), Josh Brolin (Gurney Halleck), Jason Momoa (Duncan Idaho), Zendaya (Chani) et beaucoup plus.

Dans le premier aperçu, nous pouvons voir comment Paul, dès son plus jeune âge (sa mère est une Bene Gesserit), est entraîné à perdre la peur, à dominer ses passions et ainsi, à l’avenir, à pouvoir gouverner une planète aussi hostile que Dune. Cependant, des trahisons commencent à émerger et une guerre se déchaîne dans laquelle plusieurs personnes doivent s’impliquer: se battre ou mourir.

Il y a des scènes impressionnantes tout au long des trois minutes de cette bande-annonce. Nous pouvons voir certains des célèbres thoptérans, encoresuits, l’immensité du désert où il y a des vers géants qui pourrait avaler une petite ville …

Le film est réalisé et écrit par Villeneuve lui-même, réalisateur d’autres grandes œuvres de science-fiction comme Arrival et Blade Runner 2049. Dans une interview pour le Festival international du film de Shanghai, le réalisateur canadien a commenté que Dune est l’une de ses œuvres littéraires préférées, et que vu que l’adaptation de Lynch ne rendait pas justice à la complexité de l’histoire, promis de l’amener un jour sur grand écran.

Par ici on vous laisse le trailer de Dune alors ils sont aussi excités que nous:

Voir sur YouTube

Si tout va bien, ce sera deux films

Dune de Villeneuve sera divisée en deux parties très dans le style de It, adaptation de l’oeuvre de Stephen King. Ceci dans le but d’aborder chacun des éléments et détails, car cette adaptation sera aussi proche que possible de l’œuvre littéraire d’Herbert.

La première partie sortira donc fin 2020 et il faudra attendre des informations sur la production du deuxième opus. Maintenant bien. Herbert est composé d’une trilogie. Le livre principal est suivi par Messiah of Dune et Sons of Dune. On ne sait pas si la deuxième partie couvrira ces livres, ou ne traitera que de ce qui se passe dans le premier roman.

Nous nous souvenons que ce Ce n’est pas la première adaptation de Dune. En 1984, David Lynch a sorti un film avec Kyle MacLachlan. Ce film devait être réalisé, dans un premier temps, par Alejandro Jodorowski, mais à la fin ils ont choisi Lynch. Et pour 2000, il y avait une mini-série.