2020 a été une année chargée pour la télévision et le streaming, ce qui est une bonne chose compte tenu du temps que la plupart d’entre nous passons à l’intérieur ces jours-ci.

Vous vous demandez quels spectacles sont des succès et lesquels sont manqués? IMDb vient d’annoncer deux listes du top 10 que vous devriez absolument consulter, toutes deux basées sur les émissions les mieux notées de l’année.

Le premier est une liste des 10 meilleures séries télévisées à la télévision et les services de streaming qui ont fait leurs débuts en 2020, et le second couvre toutes les émissions diffusées cette année, à la fois nouvelles et récurrentes.

Il semble que hier, vous vous asseyiez devant la télévision chaque soir et parcourez sans cesse toutes les chaînes du câble à la recherche de quelque chose à regarder. La plupart du temps, il était impossible de trouver quoi que ce soit d’intrigant, alors vous finissiez par regarder des rediffusions d’émissions que vous aviez déjà vues. Ces jours-ci, bien sûr, nous avons exactement le problème opposé. Il y a tellement de bonnes séries sur la télévision en réseau, la télévision payante et les services de streaming que cela peut parfois être écrasant. D’accord, d’accord, peut-être pas sur la télévision en réseau.

La prochaine fois que vous terminez une série et que vous cherchez quelque chose de nouveau pour commencer, ne répétez pas la même vieille chanson et dansez à nouveau en parcourant votre file d’attente Netflix pendant 20 minutes en essayant de décider quoi regarder ensuite. Au lieu de cela, regardez dans l’esprit de la ruche d’Internet pour obtenir des conseils.

Comme la plupart d’entre vous le savent sans aucun doute, IMDb n’est plus simplement une base de données de films. Bien sûr, c’est toujours l’endroit où aller lorsque vous voulez en savoir plus sur la distribution, l’équipe et les anecdotes d’une production. Mais c’est aussi l’un des principaux sites au monde en matière de classement de films et de séries télévisées. En fait, la semaine dernière, nous vous avons parlé d’un nouveau site Web génial qui utilise les évaluations des utilisateurs d’IMDb pour vous montrer quelles émissions regarder de manière excessive et lesquelles ignorer.

Consulter les évaluations des utilisateurs IMDb est un excellent moyen d’obtenir un consensus général sur un film ou une émission. En fait, beaucoup de gens le considèrent beaucoup plus utile que les évaluations des utilisateurs de Rotten Tomatoes, qui peuvent souvent être un peu biaisées. Maintenant, IMDb a publié deux listes du top 10 basées sur les évaluations des utilisateurs que vous devriez absolument consulter.

La première liste est composée des 10 meilleures séries télévisées de 2020 à ce jour qui ont fait leurs débuts cette année. La seconde est similaire, mais elle montre le top 10 des séries télévisées de 2020 à ce jour, y compris les émissions nouvelles et de retour. Les deux sont basés sur les évaluations des utilisateurs IMDb et prennent en compte à la fois le score moyen et le nombre de notes des utilisateurs. Consultez les deux listes ci-dessous – vous trouverez peut-être votre prochaine émission.

Top 10 des séries télévisées de 2020 à ce jour qui ont fait leurs débuts cette année

La dernière dance

L’étranger

Personnes normales

Gangs de Londres

Dave

L’Évangile de minuit

Star Trek: Picard

Défendre Jacob

Peu orthodoxe

Le nouveau pape

Top 10 des séries télévisées de 2020 jusqu’à présent, y compris les émissions nouvelles et de retour

La dernière dance

La semaine dernière ce soir avec John Oliver

L’étranger

Comment fonctionne l’univers

Sombre

Westworld

Tu ferais mieux d’appeler Saul

Calme ton enthousiasme

Personnes normales

Top Gear

