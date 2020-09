Vous cherchez des films Netflix à regarder maintenant? Que diriez-vous d’une série Netflix passionnante à essayer? Dans les deux cas, nous sommes là pour vous.

La liste des 10 films Netflix les plus populaires pour le mois complet d’août a maintenant été révélée, tout comme la liste des 10 émissions les plus populaires de Netflix le mois dernier.

Il y a d’énormes premières ainsi que de nombreux favoris de retour que les gens adorent – et si vous avez manqué quelque chose de grand, c’est maintenant votre chance de le vérifier.

Septembre s’annonce comme un mois énorme pour les abonnés Netflix. En fait, nous ne savons même pas par où commencer pour souligner quelques faits saillants. The Boss Baby: Obtenez ce bébé! est la première grande sortie et elle est déjà sortie en ce moment, et il y a deux premières très attendues vendredi: I’m Thinking of Ending Things, un nouveau film de Charlie Kaufman avec Jessie Buckley et Jesse Plemons, et la nouvelle série Away, avec Hillary Swank en tant qu’astronaute lors de la première mission habitée sur Mars. Les autres grands débuts en septembre incluent The Gift saison 2, Ratched with Sarah Paulson, Criminal UK saison 2, Enola Holmes avec Millie Bobby Brown et Henry Cavill, et The Devil All the Time avec Tom Holland et Robert Pattinson. Consultez certainement la liste complète des versions de Netflix de septembre 2020. N’oubliez pas non plus de parcourir tous les films et séries impressionnants qui quitteront Netflix en septembre – il y a des titres fantastiques sur la liste, alors assurez-vous de les regarder avant qu’ils ne disparaissent.

Bien sûr, avant de pouvoir vraiment vous concentrer sur les nouvelles versions de septembre, vous devez vous assurer de ne rien manquer de grand en août – et la meilleure façon de le faire est de jeter un coup d’œil aux 10 meilleures listes nouvellement publiées pour films et émissions ici aux États-Unis et dans le monde.

Maintenant que août 2020 est derrière nous, nous nous tournons vers FlixPatrol pour voir tous les films et émissions les plus populaires du mois complet. Le site suit tous les jours tous les graphiques de Netflix et utilise ces données pour déterminer les émissions les plus populaires en fonction de la position et de la durée des graphiques. Étant donné que Netflix ne publie pas de données officielles par mois, c’est ce qui se rapproche le plus des tendances de visionnage officielles de Netflix.

Ici, aux États-Unis, les films n ° 1 du mois d’août ne surprendront personne. C’est vrai, c’est Project Power. Ce thriller à gros budget mettant en vedette Jamie Foxx et Joseph Gordon-Levitt a passé plus de temps en tête des charts que tout autre film par une large marge. Parmi les autres films de la liste des 10 meilleurs films d’août, citons The Lost Husband, Drunk Parents et Jurassic Park, qui quitte le catalogue de Netflix à la fin du mois. En ce qui concerne les séries, il n’est pas non plus très surprenant que The Umbrella Academy ait dominé les charts le mois dernier depuis la sortie de la saison 2 récemment. Fait intéressant, le film n ° 1 et l’émission n ° 1 aux États-Unis sur les listes de ce mois-ci sont également arrivés en tête des classements internationaux en août 2020.

Vous vous demandez quoi d’autre était assez populaire pour percer les 10 meilleurs classements de Netflix aux États-Unis et dans le monde en août? Vous trouverez tous les meilleurs titres ci-dessous.

Top 10 des films les plus populaires sur Netflix (US)

Puissance du projet

Le mari perdu

M. Peabody et Sherman

Parents ivres

Dennis la menace

parc jurassique

Travaillez-le

La soirée pyjama

Le stand des baisers 2

Un moi méprisable

Top 10 des séries télévisées les plus populaires sur Netflix (États-Unis)

L’Académie des parapluies

Éhonté

La légende de Korra

Les plus recherchés au monde

Lucifer

Les sept péchés capitaux

Chasseurs de primes adolescents

La dernière dance

Cerceaux

Score élevé

Top 10 des films les plus populaires sur Netflix (dans le monde)

Puissance du projet

365 jours

Travaillez-le

Le stand des baisers 2

La soirée pyjama

Merveille

Une fille facile

Malibu Rescue: la prochaine vague

Piège temporel

Sérieusement célibataire

Top 10 des séries télévisées les plus populaires sur Netflix (dans le monde)

L’Académie des parapluies

Désir sombre

Lucifer

Verrouillé

Les sept péchés capitaux

Il est normal de ne pas être bien

Bonnes filles

Maudit

Les plus recherchés au monde

La pluie

Zach Epstein a travaillé dans et autour des TIC pendant plus de 15 ans, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs de télécommunications privés, puis en tant qu’écrivain et rédacteur en chef couvrant l’actualité économique, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’information aux États-Unis et dans le monde. Il a également été récemment nommé l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde par Forbes, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc.