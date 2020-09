Ce Dimanche 20 septembre aura lieu la 72e édition des Emmy Awards, la cérémonie la plus importante du monde de la télévision cette année Ce n’est pas seulement intéressant en raison de la diversité des nominés – et du fait que plusieurs séries gagnantes des années précédentes telles que Game of Thrones, Fleabag et Tchernobyl sont déjà sorties – mais parce que Aujourd’hui, il n’y aura ni fête, ni cérémonie, ni rien.

En raison de la crise sanitaire, les organisateurs des Emmy Awards ont décidé de laisser tous les nominés et invités chez eux, et de diffuser en ligne depuis des centaines d’endroits … C’est comme ca. Nous verrons la maison de Jennifer Aniston, Zendaya, Regina King ou Hugh Jackman où ils seront informés s’ils ont été gagnants.

Favoris des Emmy Awards 2020?

Bien sûr, tout le monde a ses favoris, mais il y a des séries, des acteurs et des actrices où tous les paris sont dirigés. Il réussit dans la catégorie Drame avec la possibilité qu’il remporte également le prix du meilleur acteur. HBO pourrait également prendre deux autres catégories de Meilleure série limitée et meilleure actrice (en elle) pour Watchmen.

Quant à la comédie, La merveilleuse Mme Maisel pourrait être à nouveau couronnée de la meilleure comédie, et la même chose se passerait comme Rachel Brosnahan dans la meilleure actrice. Mais en réalité, Schitt’s Creek est le plus fort pour prendre les deux catégories.

Ici, nous laissons notre PRÉDICTIONS.

Gagnants des Emmys 2020

Alors ici on vous laisse Lauréats des Emmy Awards 2020:

Meilleure série dramatique

Mieux appeler Saul (AMC)

La Couronne (Netflix)

Le conte de la servante (Hulu)

Tuer Eve (BBC America)

Le mandalorien (Disney +)

Ozark (Netflix)

Succession (HBO) 🏆

Choses étranges (Netflix)

Meilleure série comique

Limitez votre enthousiasme (HBO)

Mort pour moi (Netflix)

Le bon endroit (NBC)

La merveilleuse Mme Maisel (Prime Video)

Insécurité (HBO)

Schitt’s Creek (Pop TV) 🏆

La méthode Kominsky (Netflix)

Ce que nous faisons dans l’ombre (FX)

Meilleure série limitée

Petits feux partout (Hulu)

Mme America (FX)

Incroyable (Netflix)

Peu orthodoxe (Netflix)

Gardiens (HBO) 🏆

Meilleure actrice dans un drame

Jennifer Aniston pour The Morning Show

Olivia Colman pour The Crown

Jodie Comer par Killing Eve

Laura Linney pour Ozark

Sandra Oh par Killing Eve

Zendaya par Euphorie 🏆

Meilleur acteur dramatique

Jason Bateman par Ozark

Sterling K. Brown pour This Is Us

Steve Carell pour The Morning Show

Brian Cox pour la succession

Billy Porter par Pose

Jeremy Strong par Succession 🏆

Meilleure actrice de comédie

Christina Applegate, morte pour moi

Rachel Brosnahan, la merveilleuse Mme Maisel

Linda Cardellini pour Dead to Me

Catherine O’Hara pour Ruisseau Schitt 🏆

Issa Rae par Insecure

Trace Ellis Ross par Black-ish

Meilleur acteur de comédie

Anthony Anderson par Black-ish

Don Cheadle pour le lundi noir

Ted Danson pour The Good Place

Michael Douglas pour la méthode Kominsky

Eugene Levy par Ruisseau Schitt 🏆

Ramy Youssef par Ramy

Meilleure actrice dans une série limitée ou un film

Cate Blanchett par Mme America

Shira Haas par Unorthodox

Regina King par Gardiens 🏆

Octavia Spencer, Self-Made: Inspiré par la vie de Madame C.J. Marcheur

Kerry Washington pour Little Fires Everywhere

Meilleur acteur dans une série limitée ou un film

Jeremy Irons par Watchmen

Hugh Jackman pour mauvaise éducation

Paul Mescal par des gens normaux

Jeremy Pope pour Hollywood

Mark Ruffalo par Je sais que cela est vrai 🏆

Meilleure actrice dans un second rôle dramatique

Helena Bonham Carter pour la couronne

Laura Dern pour Big Little Lies

Julia Garner par Ozark 🏆

Thandie Newton par Westworld

Fiona Shaw pour Killing Eve

Sarah Snook pour la succession

Meryl Streep pour Big Little Lies

Samira Wiley pour The Handmaid’s Tale

Meilleur acteur dans un second rôle dramatique

Nicholas Braun pour la succession

Billy Crudup par Le spectacle du matin 🏆

Kieran Culkin pour la succession

Mark Duplass pour The Morning Show

Giancarlo Esposito pour Better Call Saul

Matthew Macfadyen pour la succession

Bradley Whitford pour The Handmaid’s Tale

Jeffrey Wright pour Westworld

Meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie

Alex Borstein par la merveilleuse Mme Maisel

D’Arcy Carden pour The Good Place

Betty Gilpin par GLOW

Marin Hinkle par la merveilleuse Mme Maisel

Kate McKinnon pour Saturday Night Live

Annie Murphy par Ruisseau Schitt 🏆

Yvonne Orji par Insecure

Cecily Strong le samedi soir en direct

Meilleur second rôle dans une comédie

Mahershala Ali par Ramy

Alan Arkin pour la méthode Kominsky

André Braugher, Brooklyn Nine-Nine

Sterling K.Brown par la merveilleuse Mme Maisel

William Jackson Harper pour The Good Place

Dan Levy par Ruisseau Schitt 🏆

Tony Shalhoub par la merveilleuse Mme Maisel

Kenan Thompson sur Saturday Night Live

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée ou un film

Uzo Aduba par Mme Amérique 🏆

Toni Collette pour Incroyable

Margot Martindale pour Mme America

Jean Smart par Watchmen

Holland Taylor pour Hollywood

Tracey Ullman pour Mme America

Meilleur second rôle dans une série limitée ou un film

Yahya Abdul-Mateen II par Gardiens 🏆

Jovan Adepo par Watchmen

Titus Burgess par Kimmy Schmidt incassable

Louis Gossett Jr.pour Watchmen

Dylan McDermott pour Hollywood

Jim Parsons pour Hollywood

Meilleure actrice invitée de théâtre

Alexis Bledel pour The Handmaid’s Tale

Laverne Cox, Orange est le nouveau noir

Cherry Jones par Succession 🏆

Phylicia Rashad pour This Is Us

Cicely Tyson, comment s’en sortir avec un meurtre

Harriet Walter pour la succession

Meilleur acteur invité dans Drama

Jason Bateman pour The Outsider

Ron Cephas Jones pour C’est nous 🏆

James Cormwell pour la succession

Ginacarlo Esposito pour The Mandalorian

Andrew Scott pour Black Mirror

Martin Short pour The Morning Show

Meilleure actrice invitée dans une comédie

Angela Bassett pour A Black Lady Sketch Show

Bette Midler par le politicien

Maya Rudolph par The Good Place

Maya Rudolph par Saturday Night Live 🏆

Wanda Sykes par la merveilleuse Mme Maisel

Phoebe Waller-Bridge pour Saturday Night Live

Meilleur acteur invité dans une comédie

Adam Driver le samedi soir en direct

Luke Kirby par la merveilleuse Mme Maisel

Eddie Murphy pour samedi La nuit en direct 🏆

Dev Patel par Modern Love

Brad Pitt sur Saturday Night Live

Fred Willard pour Modern Family

Meilleur téléfilm

Fils américain (Netflix)

Mauvaise éducation (HBO) 🏆

Les cordes du cœur de Dolly Parton: ces vieux os (Netflix)

El Camino: Un film de rupture (Netflix)

Incassable Kimmy Schmidt (Netflix)

Programme animé

BoJack Horseman (Netflix)

Rick & Morty (natation adulte) 🏆

Les Simpsons (Fox)

Grande bouche (Netflix)

Bob’s Burgers (Fox)

Meilleur talk-show

Frontal complet avec Samantha Bee (TBS)

Jimmy Kimmel en direct (ABC)

La semaine dernière ce soir avec John Oliver (HBO) 🏆

Late Show avec Stephen Colbert (CBS)

The Daily Show avec Trevor Noah (Comedy Central)

Meilleur programme de variétés (esquisse)

Un spectacle de croquis de Black Lady (HBO)

Histoire ivre (Comedy Central)

Samedi soir en direct (NBC) 🏆

Meilleur scénario dans une série comique

Le Grand (Hulu)

Ruisseau Schitt (Pop TV) 🏆

Le bon endroit (NBC)

Ce que nous faisons dans l’ombre (FX)

Meilleur scénario dans une série dramatique

Mieux vaut appeler Saul (Netflix)

La Couronne (Netflix)

Ozark (Netflix)

Succession (HBO) 🏆

Meilleur scénario dans une série limitée ou un film

Mme America (FX)

Gens normaux (Hulu)

Incroyable (Netflix)

Peu orthodoxe (Netflix)

Gardiens (HBO) 🏆

Meilleure réalisation dans une série comique

Le grand

La merveilleuse Mme Maisel

Famille moderne

Ramy

Ruisseau Schitt 🏆

Volonté et grâce

Meilleure réalisation dans une série dramatique

La Couronne

Patrie

Le spectacle du matin

Ozark

Succession 🏆

Meilleure réalisation dans une série limitée

Petits feux partout

Personnes normales

Peu orthodoxe 🏆

Gardiens

Meilleure série documentaire ou non-fiction

La dernière danse (ESPN) 🏆

Maîtres américains (PBS)

Hillary (Hulu)

McMillion $ (HBO)

Tiger King: Meurtre, chaos et folie (Netflix)

Prix ​​des gouverneurs

Tyler Perry 🏆