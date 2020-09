La bataille tant attendue de Brandy et Monica à Verzuz en était une pour les livres d’histoire. Les deux divas du R&B se sont réunies et se sont rencontrées face à face pour la première fois en près d’une décennie aux studios Tyler Perry à Atlanta, et ont parcouru trois heures de leurs plus grands succès tout en se remémorant le passé.

La bataille de Brandy et Monica à Verzuz était longue à venir

Alors que Verzuz se positionne comme une compétition entre deux artistes sur qui peut «gagner» en ayant plus de succès, tout est très amusant. Verzuz a d’abord été un moyen pour les artistes de se connecter les uns aux autres et avec leurs fans via les médias sociaux, la pandémie COVID-19 les gardant tous enfermés chez eux.

La bataille de Brandy et Monica à Verzuz, cependant, avait un contexte différent que toutes les autres confrontations n’avaient pas. Dans les années 1990, Brandy et Monica étaient les nouvelles filles de R&B, chacune avec son propre son et sa trajectoire de carrière. Ils se sont réunis pour créer leur single «The Boy is Mine» en 1998, qui s’est vendu à des millions d’exemplaires et est devenu le premier hit n ° 1 du Billboard des deux chanteurs.

« The Boy is Mine » était le plus gros succès de Brandy et Monica ensemble, et c’était aussi leur plus gros point de discorde. Les deux chanteurs ont eu du mal à attirer l’attention et à attirer l’attention, et cela a finalement culminé aux MTV Video Music Awards 1998 lorsque Monica a frappé Brandy dans les coulisses.

Brandy (1995) | Raymond Boyd / .

Brandy et Monica ont joué certains de leurs plus grands succès

La nostalgie était réelle depuis le début de la session Verzuz de Brandy et Monica. Les deux chanteurs ont parcouru tant de sélections de leur catalogue, en commençant par leurs premiers singles jusqu’à la musique qu’ils ont récemment publiée.

Quand Brandy a laissé tomber le remix de son premier single «I Wanna Be Down» avec Queen Latifah, MC Lyte et Yo-Yo, Latifah elle-même a répondu aux commentaires. En réponse, Monica a joué ses débuts: «Don’t Take It Personal (Just One of Dem Days)» de 1995.

Brandy nous a donné succès après succès, y compris des classiques comme «Full Moon», «Baby», «Best Friend» et «Sittin ‘Up in My Room». Monica n’a pas hésité non plus en parcourant des chansons comme «So Gone», «Like This and Like That», «Angel of Mine» et «For You I Will».

Brandy n’a pas été autorisée à jouer la chanson thème «Moesha»

Même si Brandy nous a ramenés aux années 90 avec ses chansons, il y avait une chanson de cette époque qu’elle ne pouvait pas jouer dans la bataille pour des raisons juridiques: la chanson thème de sa sitcom bien-aimée Moesha, maintenant en streaming sur Netflix.

Des parties de la chanson thème de Moesha ont été mixées à la fin de «Best Friend», et Monica était prête à regarder Brandy tourner la fête avec la chanson. Cela a été rapidement interrompu lorsque Brandy a déclaré qu’elle ne pouvait pas jouer la chanson pour des «raisons commerciales».

«Les affaires font toujours obstacle à quelque chose!» Monica regrette, ce à quoi Brandy a répondu « Vous essayez d’être poursuivi en justice sur Verzuz? »

Monica se tourne ensuite vers la caméra pour dire à tous les fans qu’elle a essayé de convaincre Brandy de faire la chanson préférée des fans. « J’essayais de l’avoir pour vous et j’allais le chanter avec elle parce que c’est Mo et Mo », admet Monica, « mais les affaires sont les affaires. »