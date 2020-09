Malgré le fait que de nombreux téléspectateurs apprécient le sens de l’humour de Joey, il semble qu’il n’avait peut-être pas beaucoup de personnalité.

S’il y a jamais eu une sitcom américaine qui a duré des générations, c’est bien Friends. La série a été diffusée sur NBC pendant dix saisons consécutives et continue d’attirer les fans sur les services de streaming. Bien que Netflix ne publie pas le nombre exact de flux par émission, le site de streaming a récemment payé 100 millions de dollars afin de conserver ses droits de montrer aux téléspectateurs les singeries hilarantes de Joey, Phoebe, Monica, Rachel, Ross et Chandler.

Les fans et les critiques ont spéculé sur la raison du succès massif de la série.

À l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de l’émission, le New York Times a publié un article spécial qui spéculait que les gens adoraient l’émission parce qu’ils pouvaient s’imaginer comme faisant partie du groupe d’amis. Le critique est même allé jusqu’à écrire que les soirées qu’il a passées à regarder l’émission, «n’ont jamais vraiment porté sur la comédie de situation de Friends. Ils n’ont jamais été que de nous – moi et ces six personnes – et mon besoin apparemment persistant de savoir ce qu’ils font et comment ils vont. «

Dans une étude des réactions des fans à l’émission, Quartz a cité un jeune téléspectateur sud-africain qui a découvert que même la génération Y voyait la dynamique sociale de l’émission comme une sorte d’idéal. Le point de vente nommé Jessica Texeira, qui a déclaré que Friends, « est probablement quelque chose auquel nous aspirons tous. »

En relation: Certains fans d’amis pensent que c’était l’un des pires épisodes

Êtes-vous une Rachel ou une Monica?

Alors que les téléspectateurs s’identifient clairement au groupe d’amis dans son ensemble, il semble que certains fans se soient davantage mis en relation avec certains personnages que d’autres. Tant de femmes ont adoré Rachel, par exemple, que la coupe de cheveux du personnage est devenue l’une des plus populaires aux États-Unis.

Même en 2020, un quiz Buzzfeed promet aux lecteurs de: « déterminer quel personnage d’amis vous êtes avec une certitude absolue. » Bien que l’article soit en concurrence avec des dizaines de questionnaires similaires dans le cyberespace, une petite flamme apparaît au sujet de l’article, signalant une section de commentaires particulièrement active.

Le résultat du quiz est accompagné d’une description de la personnalité du personnage. Monica est décrite comme «brillante et audacieuse», tandis que Ross est «une personne intelligente sans effort». Rachel possède également un certain nombre de traits souhaitables, tels que «un esprit aventureux et une personnalité brillante». Même Phoebe, qui est l’un des personnages les plus loufoques de la série, est qualifiée de «créative (et) indépendante».

Contrairement aux autres amis, dont chacun possède une personnalité et une histoire d’amour intéressantes, Joey est simplement décrit comme un chien, «essentiellement la version humaine d’un golden retriever».

Malgré le fait que de nombreux téléspectateurs apprécient le sens de l’humour de Joey, il semble que l’italien mangeant des sandwichs n’ait peut-être pas eu autant de personnalité que le reste des personnages de la série.

En relation: Voici à quoi ressemble Gunther des amis aujourd’hui

Joey est-il réellement basé sur un chien?

Le quiz Buzzfeed et sa description «golden retriever» de Joey ne sont peut-être pas si éloignés de la vérité. Si tous les autres amis semblaient motivés par leur carrière et leurs relations, Joey est tout au sujet de son instinct animal.

Avec son amour de la charcuterie et des rencontres occasionnelles, Joey prend la plupart de ses décisions avec la gratification physique à l’esprit. En ce qui concerne l’éthique, cependant, le type maladroit d’à côté semble n’avoir aucune idée de ce que sont même les principes moraux.

Par exemple, lorsque Phoebe était enceinte et avait du mal à équilibrer son régime végétarien avec ses envies, elle craignait de briser sa propre moralité et de manger de la viande. Même après que Phoebe ait expliqué ses sentiments contradictoires à Joey, il n’a vu qu’un seul problème: Phoebe allait rompre son régime avec de la viande d’épicerie bon marché, au lieu du jambon.

Dans un autre épisode, Joey a fait semblant d’être un professionnel de la santé afin de séduire une jolie blonde. Encore une fois, Joey n’avait aucun scrupule à mentir. Sa seule motivation était une liaison occasionnelle avec une jolie fille.

En relation: Jennifer Aniston a fait pleurer deux de ses amis co-stars

Joey Tribbiani, le méchant de l’émission

Un examen plus approfondi de la poursuite persistante de Joey pour la nourriture et les soirées pyjamas peut amener certains téléspectateurs à se demander s’il est juste une mauvaise personne. . a même publié un article intitulé « 20 choses qui ne vont pas avec Joey que nous choisissons d’ignorer. » L’article critique divers exemples du comportement contraire à l’éthique de Joey – des commentaires bizarres qu’il fait aux femmes, jusqu’à la fois où il a choisi de conserver un sandwich aux dépens de ses amis.

Néanmoins, l’émission donne à Joey une sorte de comportement enfantin qui aide les téléspectateurs à excuser même son comportement le plus dérangeant. Dans l’épisode où l’équipage rencontre le fils de Ross pour la première fois, Joey court à la cuisine pour se cacher de l’allaitement de Carol. Ce n’est que lorsque Ross intervient que Joey retourne sur la pointe des pieds dans la cuisine pour poser des questions à Carol sur le processus corporel.

Malgré l’ambiguïté éthique de Joey, il reste une partie intégrante des amis qui composent l’émission télévisée bien-aimée.

Suivant: À l’intérieur de l’expérience de Jennifer Aniston sur les amis

10 acteurs que vous ne saviez pas venaient du New Jersey