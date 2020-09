Kim Tae-Hyung, membre du BTS, également connu sous son nom de scène sous le nom de V, a été soupçonné d’avoir une mauvaise hygiène.

En ce qui concerne les célébrités, ce sont les experts en soins de la peau et en beauté. Le monde de la renommée et de la beauté ne garantit pas toujours que les célébrités ont la meilleure hygiène. Des personnalités célèbres telles que Robert Pattinson de Twilight était connue pour passer des semaines sans se laver les cheveux et avoir une mauvaise odeur corporelle en plus de tout le reste. Cela semble difficile à croire, mais il y a aussi d’autres célébrités qui ont une mauvaise hygiène. Aussi étrange que cela puisse paraître, même le membre du BTS Kim Tae-Hyung, également connu sous son nom de scène sous le nom de V, a été soupçonné d’avoir une mauvaise hygiène.

Tae-Hyung est annulé à cause de ses cheveux

via Teen Vogue

Il semble peu probable que l’un des membres du célèbre groupe K-Pop BTS ait une mauvaise hygiène. Ce sont tous des stars au visage frais avec la meilleure routine de soin de la peau en ville. Ils donnent même à certaines célébrités féminines une course pour leur argent. Le groupe a également réalisé des tutoriels beauté sur YouTube, révélant tous leurs astuces et secrets de soins de la peau. Cependant, les fans pensent que le membre V de BTS ne se prend pas suffisamment soin de lui-même, en particulier en ce qui concerne ses cheveux.

Lorsque BTS a été reconnu pour la première fois en Amérique, V a souvent été critiqué pour sa coiffure, en particulier à l’époque du faux amour quand il a coiffé ses cheveux en mulet. La star a publié une déclaration sur Instagram annulant la base de fans de BTS, les ARMY, mais a ensuite révisé son message précédent pour expliquer pourquoi il avait opté pour un programme plus long à l’époque. « Beaucoup de gens pensent que je n’aime pas ça, mais je l’aime vraiment, c’est pourquoi je l’ai fait », a expliqué la star. Je n’aurais pas pu mieux le dire.

En relation: DJ Khaled veut «gagner n’importe quoi»… mais il perd définitivement la bataille de l’hygiène

Ces jours-ci, le «badboy» de BTS a apprivoisé sa crinière en arborant un look plus élégant et plus court. Dans la plupart de ses photos et vidéos Instagram, la star affiche désormais ses nouveaux cheveux lissés. Cependant, cela ne l’a pas empêché de montrer plusieurs changements de couleur, comme le font souvent la plupart des membres. La nouvelle coiffure convient clairement à V et montre qu’il commence vraiment à se soucier davantage de sa routine de soins personnels.

V Éternuements désagréablement bruyants

Chacun a des fonctions corporelles qu’il ne peut tout simplement pas contrôler. Nous avons tous vécu ce moment embarrassant où nous avons coupé le fromage ou bâillé quand nous n’aurions pas dû. Ça arrive. Kim Tae-Hyung est tout aussi humain que nous, mais parfois la star oublie ses manières. Dans une vidéo YouTube qui rend hommage à « V Being Himself part 2 », la sensation pop est vue en train d’éternuer bruyamment. À un moment donné, il se retourne même pour éternuer sur l’un de ses camarades et rit. Dans la section des commentaires, les fans ont commenté son des éternuements bruyants, les qualifiant de «désagréables». Sans parler de l’insalubrité. Cela ne ferait pas de mal d’attraper un mouchoir en papier ou même de vous couvrir la bouche.

CONNEXES: BTS: 10 choses que vous devez savoir sur Taetae, ou V

Rumeurs de tabagisme et mauvaise haleine

via Twitter

Ajoutant plus aux soupçons des fans sur la mauvaise hygiène de Kim Tae-Hyung, a été la sortie de la vidéo de Noël autodidacte de BTS en 2019. Des sources indiquent que le clip a été rapidement supprimé après que les fans aient souligné le plan d’une cigarette électronique allongée à côté de V sur le sol. Bien sûr, la scène a été retweetée par les ARMYs partout, ce qui a conduit beaucoup à troller le chanteur en ligne. De nombreux fans ont réprimandé le chanteur pour avoir «ruiné sa voix» et ont fait des suppositions sévères comme «il est accro à Juul maintenant». Les images de la cigarette électronique de V ont en outre affirmé que le chanteur ne prend pas soin de lui-même. Un fan a écrit qu’il «avait l’air d’avoir une mauvaise haleine tout le temps». Un autre a fait référence à un clip vidéo montrant Jimin disant à V que son haleine sentait. Chez TheThings, nous espérons que ce n’est pas vrai, mais encore une fois, une image vaut mille mots.

CONNEXES: BTS: 10 choses que vous devez savoir sur Worldwide Handsome, Jin

Malgré toute sa mauvaise hygiène, les fans pensent toujours qu’il est adorable

Kim Tae-Hyung a clairement travaillé à prendre soin de lui-même, surtout maintenant qu’il est une mégastar à Hollywood. Le membre du BTS a encore beaucoup de haine sur son chemin, mais il a également une base de fans encore plus grande qui devient folle pour sa beauté naturelle. Les fans pensent même que son apparence nue est meilleure que lorsqu’il est maquillé. V a souvent été diffusé en direct sans porter de produits sur son visage, et les fans se pâment devant son apparence. Beaucoup d’entre eux ont noté qu’il était beau dans tous les contextes, qu’il soit de nature effrayante ou même au moment où il se réveille. Les fans aiment même le fait qu’il affiche ses boutons en direct, toujours convaincus qu’il est le plus beau gars qu’ils aient jamais vu.

Après avoir regardé ses diffusions en direct, nous sommes honnêtement tout aussi convaincus que V est probablement l’un des plus beaux membres de BTS. Personne n’aurait jamais soupçonné que ce type a souffert d’une mauvaise hygiène. Peut-être que la caméra l’a attrapé au mauvais endroit et au mauvais moment ou qu’il a juste eu quelques mauvais jours, ce qui a conduit les gens à supposer le pire à propos du chanteur de K-Pop. Après tout, tout ce que nous voyons à la télévision ou en ligne n’est pas toujours la vérité.

SUIVANT: # 1YearWithWinterBear Trends sur Twitter alors que l’armée BTS célèbre la première chanson auto-produite de Taehyung

La vraie raison pour laquelle Emma Watson a refusé de filmer une scène avec Channing Tatum