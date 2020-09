Robert Pattinson joue à Batman … alors comment pourrait-il avoir peur d’Howard Stern? Et par cela, nous ne voulons pas dire: « Le rôle de Batman et Batman par Robert Pattinson est presque totalement intrépide, alors comment Robert pourrait-il avoir peur d’un animateur de radio? »

Nous voulons dire, « Robert Pattinson a choisi de jouer l’un des personnages les plus emblématiques et les plus aimés de tous les temps, et s’il ne parvient pas à gagner la base de fans, il recevra une réaction dont ce monde n’a pas encore été témoin … alors comment pourrait-il être peur d’un seul animateur de radio?

Eh bien, peut-être que le roi autoproclamé de tous les médias devrait être plus craint que la légion de fans de Batman. Après tout, le public de Howard Stern est également énorme et ses fans lui sont tout aussi fidèles que les fans de Batman le sont à The Dark Knight.

Si vous êtes en colère contre Howard, vous mettez en colère tout son public …

Comme Batman, Howard est également intelligent, érudit et peut être totalement brutal lorsqu’il est provoqué. Je viens de demander le nombre d’autres célébrités qui ont financé avec lui.

Mais la peur de Robert Pattinson pour Howard avait plus à voir avec autre chose d’entièrement …

Au cours de la montée en puissance impressionnante de Robert Pattinson, nous avons appris qu’il était un homme extrêmement privé. Donc, il est logique qu’il ne soit pas fan des interviews.

Robert est le genre d’acteur qui veut juste se perdre dans son art et ne veut pas grand-chose à voir avec la renommée qui peut découler de la profession qu’il a choisie. Étant donné qu’il a été dans deux des franchises les plus réussies de tous les temps (Twilight et Harry Potter) et qu’il a entamé une troisième (Batman), il semble qu’il se prépare continuellement pour des interviews inconfortables sans fin. Beaucoup masochiste?

Lorsque Robert était sur Jimmy Kimmel Live en 2017, l’animateur de l’émission de fin de soirée a souligné l’aversion de Robert pour les interviews.

« Je me souviens de la première fois que tu étais ici, tu étais très … Je ne sais pas, tu avais l’air mal à l’aise d’être interviewé. Il semble que tu t’es plus à l’aise au fil des ans, » commença Jimmy. « Avez-vous? Ou non? »

« Je ne sais pas … » Robert, qui semblait un peu mal à l’aise, bégaya. « J’ai toujours été à l’aise dans cette émission. Eh bien, en quelque sorte … »

« Eh bien, j’ai été très surpris de vous entendre, il y a quelques semaines, dans l’émission d’Howard Stern, que j’écoute tous les jours », a déclaré Jimmy en entraînant Robert dans une discussion sur le célèbre animateur de radio SiriusXM Pandora.

Pour ceux qui ne le savent pas, Jimmy Kimmel est en fait le meilleur ami d’Howard Stern dans la vraie vie. Mais même Jimmy n’échappe pas à l’approche emblématique et sans limites de l’interview de Howard.

Alors, pourquoi Howard ferait-il la lumière sur une ancienne star adolescente?

Robert est entré dans un petit détail sur sa peur d’être interviewé par Howard Stern en parlant à Jimmy Kimmel.

Bien sûr, Jimmy a correctement souligné ce qui a tendance à se produire lorsque des célébrités participent à The Howard Stern Show …

« C’est un spectacle où vous faites – il fait ces interviews très en profondeur. Il va vraiment au fond des gens », a déclaré Jimmy. « Et je penserais que ce serait le seul gars à qui tu éviterais de parler … »

« Non, je veux dire, c’était terrifiant, » dit honnêtement Robert. «C’était absolument terrifiant. Je veux dire, j’avais tellement d’anxiété que j’ai eu un énorme accident par la suite. Mais aussi, je n’ai pas … ma voiture est tellement boiteuse que je n’ai pas pu avoir Sirius … «

«Alors, vous avez oublié ce que vous faisiez?

« Mais aussi, la dernière fois que j’ai entendu Howard, c’était il y a des années quand il y avait comme toute l’équipe et c’était un peu comme ‘quelle taille est votre putain !?’ ou peu importe. »

« Avons-nous jamais compris cela ou non? » Plaisanta Jimmy.

Bien sûr, Jimmy était un invité régulier de The Howard Stern Show et faisait partie de cette «équipe» à laquelle Robert faisait référence. C’était essentiellement un groupe de gars (ainsi que le co-animateur de longue date de Howard, Robin Quivers) qui riffaient de manière improvisée. C’était toujours amusant mais pouvait devenir très peu PC. De nos jours, il y a moins de cela et plus de concentration sur les incroyables techniques d’interview d’Howard.

Heureusement pour Robert Pattinson, il s’est bien amusé à l’émission The Howard Stern Show.

« Il était vraiment gentil. C’est un gars vraiment gentil. Et c’était adorable », a déclaré l’ancienne star de Twilight.

« Je pense que tu as eu une bonne conversation avec lui, » jaillit Jimmy. « Mais tu as dit quelque chose …? Parce qu’Howard a une façon de faire révéler des choses sur eux-mêmes. Et parfois, après le spectacle, ils disent » pourquoi j’ai dit ça? Je suis entré dans une sorte de transe « . Avez-vous dit quelque chose que vous souhaitiez ne pas avoir? «

Spectacle de poupe

Howard a réussi à obtenir beaucoup de choses de Robert Pattinson qui ont fini par être dignes d’intérêt. Cela inclut le fait que Robert a presque été renvoyé du tournage de Twilight.

Mais Robert ne pensait pas avoir dit quoi que ce soit de trop décalé.

« Bien, » dit Jimmy. « Alors tu as gagné. Ensuite, ça a réussi. »

Qui sait? Peut-être que Robert a fini par passer un si bon moment avec Howard Stern qu’il reviendra à la série à l’avenir.

