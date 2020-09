Voici les films dans lesquels Jennifer López a joué | AP

En plus d’être une chanteuse renommée, Jennifer López a également une longue carrière dans le performance et nous mentionnerons certains de leurs protagonistes qui ont été un succès.

Jennifer López est une femme qui fait tout sans aucun doute, car en plus d’être une femme à succès dans la musique, elle réussit également dans son entreprise et à Hollywood.

La jeune fille du Bronx a montré avec beaucoup de force que sa carrière d’actrice peut se consolider en dehors des comédies romantiques d’Hollywood et en fait plusieurs des premiers films qu’elle a interprétés au cinéma à la fin des années 90 et au début des années 2000 le démontrent.

Obsession

Sorti en 2015, ce film occupe, paradoxalement, la pire position. Dans ce film, une femme mûre récemment divorcée entame une liaison avec un garçon beaucoup plus jeune qu’elle, mais ce qui semblait parfait subit un virage à 180 degrés, bien que beaucoup le considèrent comme mauvais. Certains choisissent de le voir à des moments où il n’y a rien à faire, ils le considèrent donc comme une bonne option.

Plans de mariage

Il est sorti en 2001 et il ne fait aucun doute que c’est l’une des comédies romantiques les plus mémorables de JLo et aussi l’une des plus mémorables de Matthew McConaughey. La presse, cependant, ne se souvient pas d’elle avec autant de tendresse.

La mère du marié

Deux légendes de la culture pop, Jane Fonda et Jennifer López, dans une confrontation classique: celle de la belle-fille et de la belle-mère, l’un des films les plus emblématiques de la chanteuse et l’un des plus proclamés.

Plan B

Une autre comédie romantique de JLo, cette fois avec Alex O’Loughlin. Beaucoup moins mémorable, oui, car beaucoup ne se souviennent pas de ce film car il n’était pas très promu.

Jack

L’actrice a joué le professeur dans un petit rôle dans ce film dans lequel Robin Williams joue un enfant atteint d’une maladie étrange qui le fait vieillir très vite.

Assaut sur le train de l’argent

Il est déjà un peu plus âgé, puisqu’il est sorti en 1995 et raconte la vie de deux frères aux vies très différentes qui travaillent comme policiers dans le métro de New York.

Jamais plus

Une femme victime de violences sexistes s’enfuit avec sa fille de chez elle, mais se rend vite compte qu’elle doit tenir tête à son mari si elle ne veut pas tomber entre ses mains. L’un des rôles les plus dramatiques de Jennifer Lopez et que les gens ont aimé de chaque partie de son être.

À quoi vous attendre lorsque vous vous attendez

Deux reines de la comédie romantique comme Jennifer López et Cameron Díaz se sont rencontrées dans ce film avec quatre couples mariés sur le point d’avoir un enfant, c’est l’un des films les plus mémorables de la chanteuse.

Patron par accident

Après avoir perdu un emploi faute d’être diplômée académique, Maya Vargas a l’opportunité de montrer que, même si elle n’a pas de diplôme universitaire garantissant sa valeur professionnelle, l’intelligence ne s’apprend pas à l’université, imaginez que JLo était votre patron, ¿ fou non?

Selena

Premier grand rôle de JLo et certainement l’un des plus mémorables et plébiscités par le public: Selena, la célèbre chanteuse latine décédée assassinée à l’âge de 23 ans.

Escrocs de Wall Street

La chanteuse a même sonné pour l’Oscar de son personnage dans ce film inspiré de faits réels, sur des danseurs de strip-tease qui décident d’escroquer leurs clients millionnaires, sans doute pleins de drame et d’intrigues.

De cette façon, l’actrice américaine a réalisé une belle carrière dans l’industrie cinématographique qui va au-delà de ses films de poussins les plus mémorables.