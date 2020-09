/ / /

Voici tout ce que vous devez savoir sur Payal Ghosh qui a fait des allégations contre Anurag Kashyap

Les allégations de Payal Ghosh contre le cinéaste Anurag Kashyap ont surpris toute la nation. Aujourd’hui, jetez un œil à ces faits sur l’actrice.

Tout ce que vous devez savoir sur l’actrice Payal Ghosh

Récemment, l’actrice Payal Ghosh a fait des allégations contre le cinéaste Anurag Kashyap au sujet d’un article d’inconduite sexuelle sur lequel les médias sociaux ont lancé un tout nouveau débat sur ce nouvel incident de Moi aussi. Actuellement, l’actrice Kangana Ranaut s’est prononcée en faveur de Payal. Alors que la controverse continue de faire la une des journaux, Kangana Ranaut a déclaré que l’industrie regorge de prédateurs sexuels qui ont des mariages factices. Dans une série de tweets, l’actrice de Tanu Weds Manu Returns s’est adressée à Bollywood sous le nom de Bullywood et a déclaré qu’il était plein de prédateurs sexuels. Elle a écrit: «Pour autant que je sache, Anurag lui-même n’a certes jamais été monogame, même lorsqu’il était marié à diverses personnes, ce qu’Anurag a fait à Payal est une pratique courante à Bullywood, traiter les filles de l’extérieur en difficulté comme des travailleuses du sexe leur vient naturellement. Anurag est tout à fait capable de faire ce que suggère #PayalGhosh, il a trompé tous ses partenaires, lui-même n’a certes jamais été monogame. Phantom était plein de coureurs de jupons dont de nombreux #MeToo étaient accusés, j’ai soutenu ces victimes avant aussi et les libéraux ont commencé des campagnes de dénigrement contre moi. Au milieu de tout cela, Taapsee Pannu s’est prononcée en faveur de son ami, le cinéaste Anurag Kashyap, qui a été accusé d’agression sexuelle. Elle l’a appelé la «plus grande féministe que je connaisse». Pendant ce temps, la deuxième épouse d’Anurag, Kalki Koechlin, a déclaré: «Vous m’avez soutenu lorsque je ne me sentais pas en sécurité dans un environnement de travail avant même que nous nous soyons réunis. Non seulement Kalki, mais la première femme rédactrice d’Anurag, Aarti Bajaj, a également partagé un message de soutien “Continuez à autonomiser les femmes comme vous le faites et à l’endroit le plus sûr que vous créez pour elles. Je le vois de première main avec notre fille (leur fille Aaliyah Kashyap).” Une plainte officielle devait être déposée par la fin de Payal contre Kashyap le 21 septembre selon certains rapports. Aujourd’hui, apprenez à connaître ces faits sur Payal Ghosh.

Elle a fait ses débuts à Bollywood face à ces acteurs

L’actrice a fait ses débuts à Bollywood avec une comédie romantique appelée Patel Ki Punjabi Shaadi, qui mettait également en vedette Rishi Kapoor, Paresh Rawal, Vir Das et Prem Chopra.

La famille était contre agir

Selon divers rapports, l’actrice a quitté son domicile au Bengale pour commencer sa carrière d’acteur car ses parents étaient contre son choix de carrière.

Elle a également travaillé à la télévision

Oui! l’actrice faisait partie du feuilleton quotidien populaire Saath Nibhana Saathiya où elle jouait le rôle de Radhika.

Elle est diplômée en sciences politiques

Elle est diplômée en sciences politiques avec distinction du Scottish Church College de Kolkata.

Connaître ses débuts d’actrice

La beauté bengali a été vue pour la première fois dans le film télévisé Sharpe’s Peril, vedette de Sean Bean.

