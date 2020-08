Voilà à quoi ressemblait un jeune Ninel Conde à Como en el cine, il y a 19 ans! | Réforme

On a beaucoup parlé de la transformation de la belle Ninel Conde au fil des ans, mais peu se souviennent à quoi ressemblait cette belle femme il y a 19 ans! dans la telenovela de TVAzteca Como en el cine.

As3sino Bombón avait l’air assez jeune et fraîche avant de rencontrer sa p3sadilla actuelle: son ex Giovanni Medina.

Dans Comme au cinéma, Ninel Conde a donné vie à Topazio et très JeuneÀ seulement 24 ans, il captivait déjà de nombreux cœurs par sa performance. L’ex de Giovanni médina dansé avec d’autres filles dans un bar et l’histoire racontait les expériences de L’as3sino Bombón et ses compagnons.

Les images du feuilleton datent de 2001 et vous pouvez y voir l’actrice très différente de son apparence actuelle. As3sino Hottie avait l’air beaucoup plus mince et ses courbes prononcées n’étaient pas apparentes à l’époque, et sa poitrine n’était pas aussi proéminente.

En ce qui concerne le visage de la chanteuse également, c’est apparemment celui qui a subi les plus grands changements car il a l’air totalement différent, la forme de son visage, ses pommettes et la forme et la taille de son nez et de ses lèvres ont radicalement changé.

Dans la telenovela de TvAzteca, Conde a partagé des crédits avec Lorena Rojas, Mauricio Ochmann, Olivia Collins, Ana Lasalvia, entre autres.

Actuellement, la superbe actrice de 1,71 mètre de haut et d’énormes mesures a montré qu’elle pouvait avoir l’air vraiment sexy à 43 ans. Sur son compte Instagram, avec plus de 4 millions de followers, elle partage fréquemment des images d’elle-même, où elle devient la f @ ntasia des chevaliers et l’envie des femmes.

C’est précisément dans ce réseau social que les critiques sur ses changements esthétiques se sont déchaînées, ceci après que les internautes ont remarqué un changement très évident de son visage et que certains disent qu’il a dépassé les interventions et qu’elles ne sont plus aussi favorables.

Cela a encore explosé, après que certaines images aient émergé de l’actrice soumise à un traitement de ce type, que les adeptes ont décrit comme étant assez invasif.

Même la controversée Niurka Marcos n’a pas pu rester silencieuse face aux images, qui lui ont été montrées par certains journalistes lors d’une interview et qualifiées de « h0rror ». Ninel il faisait avec son visage.

Oh Maria, non non. Ce que je viens de voir, que Dieu me sauve … est une invasion, c’est une agression et un déni de ce que la vie vous a donné naturellement. Agée de 40 ans, une jeune femme, a commenté l’artiste.

À plusieurs reprises, Marcos s’est déclaré contre les traitements esthétiques invasifs et est toujours en faveur de prendre soin de la santé et du corps par des choses saines et positives comme une bonne nutrition et l’exercice.

Pour la v3dette, il est plus que regrettable qu’une telle femme JeuneÀ seulement 43 ans, tournez-vous vers ce genre de ressources dans votre quête de beauté.

À l’heure actuelle, Ninel Conde a décidé de s’occuper de ce qui est vraiment important et de mettre les critiques de côté, car elle a des problèmes plus graves, son ex-partenaire, Giovanni médina Il ne lui permet pas de voir son fils et c’est quelque chose qui lui brise le cœur.

L’interprète a partagé qu’elle se battait en justice contre le père et son fils et qu’elle avait dû recourir à une demande d’aide pour revoir son petit-fils.

Malgré cela, elle n’a pas négligé ses followers et continue de partager des photos spectaculaires d’elle-même. Le plus récent a fait sensation, car la belle Ninel Condé Elle a l’air vraiment magnifique et beaucoup l’ont comparée à Jlo.