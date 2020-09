Armie Hammer est le prochain Hal Jordan dans ce concept art Green Lantern.

Un nouveau concept design imagine la star de Lone Ranger Armie Hammer comme la version Hal Jordan du héros de DC Comics Green Lantern.

Bien que les fans espèrent voir une version de Green Lantern faire une apparition dans la Zack Snyder Cut of Justice League lors de son arrivée sur HBO Max en 2021, cette illustration représente Armie Hammer dans le rôle du nouveau Hal Jordan pour le DC Extended Universe. Plus récemment, le réalisateur de The Dark Knight, Christopher Nolan, a approuvé John David Washington en tant que John Stewart Green Lantern dans une interview avant la sortie en salle de Tenet.

Cependant, cette œuvre de l’artiste numérique «saarukan.psd» montre Armie Hammer dans le rôle de Green Lantern, représentant une tenue élégante et moderne pour le héros, qui honore toujours le look classique de Hal Jordan. Cela donne à Hammer les gants blancs ainsi que les bottes vertes, tandis que le symbole emblématique sur sa poitrine brille de mille feux. C’est un look élégant pour Hammer, qui était autrefois prêt à jouer Batman dans la tristement célèbre Justice League Mortal du réalisateur George Miller. Jusqu’à ce que nous en apprenions plus sur l’avenir de Hal Jordan, jetez un œil à Armie Hammer en tant que Green Lantern ci-dessous.

Pensez-vous qu’Armie Hammer devrait essayer de jouer le héros en live-action? Pensez-vous qu’il ferait un bon Hal Jordan? Ou pensez-vous que le prochain film ou série devrait se concentrer sur John Stewart, Guy Gardner ou même Kyle Rayner? Faites le nous savoir dans la section « Commentaires!

Un film de Green Lantern Corps est également en cours de développement avec Geoff Johns à bord en tant qu’écrivain et producteur. Tous les détails sur Green Lantern Corps sont gardés sous clé, bien que le projet s’inspire du travail de Johns sur les bandes dessinées New 52 Green Lantern avec Hal Jordan et John Stewart devant apparaître dans le film.

En plus des projets Green Lantern et Justice League Dark, HBO Max développe une série d’anthologies Strange Adventures DC et une émission DC Super Hero High d’Elizabeth Banks. La nouvelle de la série Lantern est arrivée peu de temps après que HBO Max prévoyait de produire des projets DC avec des budgets comparables à ceux des longs métrages.

