Lakeith Stanfield avait précédemment exprimé son intérêt pour donner vie au Joker.

Une nouvelle œuvre d’art de fan pour The Batman de Robert Pattinson représente Uncut Gems et Sorry To Bother You avec Lakeith Stanfield dans le rôle du Joker.

Après que des rumeurs ont circulé plus tôt cette année selon lesquelles le réalisateur Matt Reeves cherche à présenter le Joker dans une suite de The Batman de Robert Pattinson, ce concept transforme Lakeith Stanfield, la star de Uncut Gems et Sorry To Bother You, en la prochaine version de la méchante icône de DC Comics. Plus récemment, Jeffrey Wright a parlé du scénario du film Batman, expliquant que Reeves avait ramené le personnage à ses racines de détective pour Bruce Wayne de Robert Pattinson. Mais si le Joker est en route, ce design pour Lakeith Stanfield serait incroyablement intimidant.

Le montage par les fans de Lakeith Stanfield en tant que Le Joker provient de l’artiste numérique «ApexForm» sur Instagram et renonce à l’origine typique de la peau blanchie et a un look similaire à la vision de Joaquin Phoenix sur le personnage. Il a toujours les cheveux verts, mais le seul détail étonnant vient du sourire rouge typique. Bien que sur le sujet d’autres méchants de Batman, un artiste de DC Comics a récemment souligné un détail surprenant sur le nouveau look effrayant de The Riddler dans la première bande-annonce du film Pattinson. Le concept jette le design de la bouche de style clown au profit d’un frottis sanglant qui s’étend sur la joue du Stanfield. Puisque The Batman rappelle les Seven et Zodiac de David Fincher, ce regard intense pour le Joker s’intégrerait parfaitement. Vous pouvez voir Lakeith Stanfield dans le rôle du Joker ci-dessous.

Que pensez-vous du design de Lakeith Stanfield en tant que Joker? Pensez-vous que Robert Pattinson devrait affronter le méchant dans une suite de The Batman? Faites le nous savoir dans la section « Commentaires!

Les détails de l’intrigue pour The Batman sont gardés secrets, mais nous savons que le projet tournera autour de Robert Pattinson en tant que jeune Bruce Wayne, faisant la chronique de Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City. Le Batman mettra également en vedette le héros utilisant ses compétences de détective plus que ce que nous avons vu auparavant dans les itérations précédentes du personnage. Il devrait également s’agir du premier opus d’une nouvelle trilogie Batman avec Pattinson.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, le film met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman est actuellement programmé pour sortir en salles le 1er octobre 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles concernant l’univers The Batman de Lakeith Stanfield Robert Pattinson, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu.

Source: ApexForm

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.