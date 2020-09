Une nouvelle partie de fan art montre la star de Suicide Squad Jared Leto dans le rôle du Joker sans ses tatouages ​​qui divisent.

Il est juste de dire que le Joker de Jared Leto n’a pas été accueilli par les fans lorsque la Suicide Squad dirigée par David Ayer est sortie en salles en 2016. Et après la représentation indéniablement brillante d’Arthur Fleck dans Todd Phillips -dirigé Joker, il semble que le point de vue de Leto sur le personnage ait été oublié par beaucoup, surtout après qu’il ait été laissé en dehors de Birds of Prey pour donner à Harley Quinn de Margot Robbie l’attention qu’elle méritait. Leto a depuis quitté Le Joker, confirmant même qu’il jouera dans le prochain film de Disney Tron de Garth Davis.

Cette œuvre d’art d’un artiste numérique connu sous le nom de «jph_photoshop» sur Instagram donne au Joker de Jared Leto une refonte plus propre qui renonce à l’encre et le représente plus comme un chef du crime étrange que comme un gangster tatoué. Alors que la star de Suicide Squad a toujours ses cheveux verts emblématiques et vibrants, ses sourcils et ses yeux correspondent au ton de l’univers étendu de DC. Il a également un sourire plus net et plus brillant cette fois-ci. En fait, Jared Leto ressemble beaucoup plus à la nouvelle version 52 du Joker ici. Vous pouvez voir le Joker de Leto sans les tatouages ​​ci-dessous.

Que pensez-vous de la refonte du Joker de Jared Leto dans Suicide Squad? Avez-vous apprécié la performance de la star dans le rôle? Êtes-vous enthousiasmé par la suite du réalisateur des Gardiens de la Galaxie James Gunn? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous!

Le premier film a suivi une équipe de super-vilains qui ont été recrutés par le gouvernement pour une dangereuse mission d’opérations noires en échange de peines réduites. La distribution de l’ensemble comprenait Will Smith dans Deadshot, Margot Robbie dans Harley Quinn et Jared Leto dans The Joker. Cependant, James Gunn devrait livrer la nouvelle version de Task Force X dans son prochain film.

Écrit et réalisé par James Gunn, le prochain film met en vedette David Dastmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquín Cosío, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling Ng, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi , Alice Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie et Michael Rooker.

The Suicide Squad sortira en salles le 6 août 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles concernant le Joker de Jared Leto et le DC Extended Universe, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu!

Source: jph_photoshop