Timothee Chalamet devrait-il devenir le prochain Boy Wonder?

Un nouveau montage de fans montre la star de Call Me by Your Name, Timothee Chalamet, avec une tenue tactique de Robin pour The Batman de Robert Pattinson.

Maintenant que l’excitation initiale entourant la première bande-annonce de The Batman de Robert Pattinson s’est un peu calmée, les fans ont recommencé à se demander si la série du cinéaste Matt Reeves ramènerait de nouvelles versions de personnages comme Robin sur grand écran. Quelques noms ont été lancés pour que des acteurs potentiels assument le rôle d’acolyte, comme Aidan Gallagher et Timothee Chalamet. Cette époque de Bruce Wayne trouvera le héros de DC Comics dans la deuxième année de sa guerre contre le crime et il s’est déjà familiarisé avec le département de police de Gotham City, bien que les habitants de la ville ne soient pas sûrs de féliciter ou de craindre le justicier.

Les illustrations de l’artiste numérique «savagecomics» sur Instagram mettent Timothée Chalamet dans un costume de Robin qui correspond stylistiquement à la tenue que Robert Pattinson porte dans The Batman. Bien que ce costume tactique utilise une palette de couleurs vert foncé et rouge plutôt que les costumes vibrants de Robin dans les bandes dessinées. Robin de Timothée Chalamet ressemble à la version sombre et cruelle de Dick Grayson que les fans ont regardée dans le drame à succès de DC Comics Titans. Jetez un œil à l’illustration de Robin pour The Batman ci-dessous.

Vous aimeriez voir Robin de Timothee Chalamet face à Bruce Wayne de Robert Pattinson? Que pensez-vous de l’art? Commentez ci-dessous et faites-nous savoir!

Les détails de l’intrigue pour Le Batman sont gardés sous clé, mais nous savons que le projet tournera autour de Robert Pattinson en tant que jeune Bruce Wayne, faisant la chronique de Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City. Le Batman mettra également en vedette le héros utilisant ses compétences de détective plus que ce que nous avons vu auparavant dans les itérations précédentes du personnage. Il devrait également s’agir du premier opus d’une nouvelle trilogie Batman avec Pattinson.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, le film met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Caped Crusader, Zoe Kravitz dans Catwoman, Paul Dano comme Riddler, Jeffrey Wright comme commissaire James Gordon, John Turturro comme Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman est actuellement programmé pour sortir en salles le 1er octobre 2021. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles concernant l’univers de Timothee Chalamet et Robert Pattinson The Batman, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu.

Source: savagecomics

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.