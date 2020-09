Il y a dix ans, Jon Stewart, Stephen Colbert et des milliers de fans les plus fidèles de leurs émissions ont pris le contrôle du National Mall pour apporter leur soutien à une cause commune. Ayant embrouillé la politique américaine pendant des années – Stewart avec une rage libérale agitée, Colbert avec une parodie à peine hyperbolique d’experts conservateurs – le couple en avait assez de la polarisation de la politique qui semblait prendre le dessus sur chaque instant de leur éveil. À l’époque, les deux comédiens ont insisté à chaque occasion sur le fait qu’ils n’étaient «que des comédiens» plutôt que les devins politiques que certains voulaient qu’ils soient. C’est peut-être pourquoi, à quelques semaines des premières élections de mi-mandat après la victoire présidentielle de Barack Obama, Stewart et Colbert ont uni leurs forces pour lancer un événement aux proportions épiques sans message au-delà de «ce serait bien si tout le monde était moins intense! Déterminés à maintenir un certain niveau de modération entre deux côtés du débat de plus en plus extrêmes et disparates, Stewart et Colbert «Rally to Restore Sanity And / Or Fear» blâmait la terrible teneur du débat national aux pieds des démocrates et des républicains. Dans leurs tentatives de rester aussi neutres que possible, ils ont tellement équivoqué qu’ils ont complètement, délibérément ignoré les problèmes réels qui divisaient le pays avec une telle force.

J’ai beaucoup pensé au Rallye pour restaurer la santé mentale et / ou avoir peur pendant «VOMO: Vote or Miss Out», une émission spéciale d’ABC au centre agressif diffusée tard lundi soir. Animé par Kevin Hart, au nom de l’organisation non partisane de l’ancienne Première Dame Michelle Obama, When We All Vote, «VOMO» a rassemblé un sac de célébrités et de politiciens pour implorer le public de «Voter ou manquer». La programmation a été annoncée au début en succession rapide, mais avec un groupe comprenant 2Chainz, Jay Leno, Dave Chappelle, Amy Schumer, Arnold Schwarzanegger, LeBron James et Ann Romney, cela aurait provoqué un coup de fouet, quoi qu’il arrive. Avec des rassemblements géants rendus impossibles par la pandémie en cours, «VOMO» a néanmoins trouvé un moyen de rassembler suffisamment de personnes dans une pièce pour donner à Hart et à plusieurs participants en personne un public en direct rare, tous riant derrière des masques VOMO de marque. Certaines personnes, comme Leno, sont passées en personne pour rejoindre Hart sur scène pendant une minute ou moins et se demandent comment “vous ne pouvez pas aller dans les bars … vous devez rester à six pieds des femmes, chaque gars est Harvey Weinstein maintenant” ( chose sûre, mec, merci pour cette perspicacité cristalline!). D’autres, comme Chappelle et Chris Rock, font face à FaceTimed de partout dans le pays avec des connexions wifi saccadées qui peuvent ou non avoir fait partie de la blague.

Contrairement au rallye pour restaurer la santé mentale et / ou la peur, «VOMO» a essayé de rassembler un tas de starpower pour motiver les gens vers les sondages. Mais tout comme le Rallye, «VOMO» a essayé d’être aussi non partisan que possible pour un effet complètement déroutant. Une heure de stand-up, d’appels vidéo et de graphismes funky plus tard, le seul message de la spéciale était que le vote est important. La grande majorité des participants avaient déjà participé à des événements démocrates, sinon à la Convention nationale démocrate elle-même, et pourtant ils n’ont pas été en mesure de préciser pourquoi cette élection pourrait être plus urgente que toute autre. Pourquoi les gens devraient voter en dehors de leurs obligations fondamentales, et quels sont les problèmes auxquels le pays est réellement confronté, jamais pris en compte dans ses calculs. Alors que le générique revenait à Migos rappant sur le vote, je me suis assis là à me demander quel genre de personne ne réaliserait que son vote pourrait avoir de l’importance après avoir reçu une conférence de Tim Allen ou regarder Larry David et Jon Hamm FaceTime sur l’importance de le service postal américain. Existent-ils même, ou «VOMO» aimerait-il le croire?

En 2010, «restaurer la santé mentale» signifiait apparemment «restaurer un semblant de modération». Dix ans plus tard, cela s’est avéré quasiment impossible – et pourtant, voici «VOMO», des claquettes comme un fou pour convaincre un public que peu importe ce qu’il pense tant qu’il vote. Mais à quel point un poix peut-il être convaincant s’il n’a pas de viande? Qui a déjà été influencé intellectuellement par quelqu’un les secouant par les épaules et criant «VOUS DEVRIEZ FAIRE CECI»? Désireux de jouer sur les deux tableaux en touchant autant de personnes que possible sans prendre la moindre position morale, les participants bien intentionnés de «VOMO» sont tombés dans le même piège que Stewart et Colbert ont fait il y a dix ans. En essayant de parler à tout le monde, sans aliéner personne, ils ont fini par se féliciter de ne rien dire du tout.