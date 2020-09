Les cinémas traditionnels sont l’une des nombreuses entreprises touchées par la pandémie du COVID-19. Il y a eu une crainte, avec l’avènement des services de streaming et la capacité des gens à télécharger des films en quelques minutes, qu’aller au cinéma pour une soirée traditionnelle avec des seaux trop chers de pop-corn et tout, soit une expérience sociale condamnée depuis des années maintenant. Beaucoup pensent que COVID a pratiquement scellé le destin de l’industrie, et un titre comme Jet Li’s Mulan est une autre victime du virus.

Oui, Jet Li est dans le remake de “ Mulan ” de Disney, et il joue l’empereur.

Le natif de Pékin est peut-être devenu une super célébrité en jouant un mauvais-s d’arts martiaux dans le cinéma asiatique avant de finalement devenir une star mondiale, mais ses acrobaties à l’écran et ses scènes de combat ne sont pas au centre de sa performance en live-action. Remake de Disney de la comédie musicale animée de 1998.

En fait, toutes les scènes de Jet sont à peu près réalisées depuis la chaise de son empereur. Dans une interview avec ABC 7, l’acteur a déclaré que rester assis était un défi de taille.

“Tu veux toujours bouger, même quand tu es juste assis là. Je veux montrer des émotions profondes et des choses. Et j’ai demandé au réalisateur et elle a dit: ‘Non! Vous êtes un roi, vous n’êtes pas Jet Li. Vous contrôlez tout. La mauvaise nouvelle – restez à l’intérieur. Pas de visage, pas d’émotion! “

Beaucoup de gens ont à peine reconnu Jet Li dans le rôle, y compris George Pennachio, qui a interviewé l’acteur.

Mais Jet ne s’en soucie pas, en fait, il est assez heureux d’avoir pu obtenir le look de leader majestueux.

Combien de temps obtenez-vous «Mulan» sur Disney Plus – et si je l’achète, est-ce que je le garde?

Alors, comment regardez-vous Mulan sur Disney Plus, la plate-forme de streaming qui a déjà une énorme base d’abonnés? Vous allez devoir débourser plus de 29,99 $ pour regarder le film maintenant, en plus de votre abonnement mensuel. Cela a du sens, étant donné que les remakes en direct de Disney ont toujours rapporté plus d’un milliard de dollars, quelle que soit la cote des téléspectateurs.

Ce n’est donc pas comme si Disney allait simplement vous offrir un film aussi attendu et franchement cher à commercialiser et à produire (200 millions de dollars) sans attendre un peu plus en retour.

Mais il y a une bonne nouvelle: Mulan n’est pas une location. Ces frais d’achat de 29,99 $ vous donnent la propriété du film. Mais il y a un hic: vous aurez accès au film tant que vous aurez un compte Disney Plus.

Disney Plus est le seul endroit où vous pouvez le diffuser (pour le moment), donc si vous avez envie de voir Jet Li, Donnie Yen, Liu Yifei, Gong Li, en ce moment, vous allez devoir mordre la balle et débordez l’argent.

Sinon, vous devrez attendre jusqu’en décembre, lorsque le film fera partie de la bibliothèque de diffusion en continu de Disney plus sans frais supplémentaires. Il devrait probablement être disponible à la location sur iTunes, Google Play Movies et Amazon Prime à ce moment-là également.

Fait intéressant, ce n’est pas le premier film dans lequel Jet Li et Yifei Liu sont apparus ensemble. Ils ont non seulement partagé l’écran dans The Forbidden Kingdom, mais Jet lui a en fait sauvé la vie en filmant l’autre film.

Yifei a parlé de l’incident de cheveux, selon les reportages de Cinemablend.

Pour “Mulan”, Disney a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement chinois, tout en s’efforçant de présenter un personnage principal et un scénario fidèles aux valeurs chinoises https://t.co/1Ql8xz1Y8P – The Wall Street Journal (@WSJ) 5 septembre 2020

Source: Twitter

“Je me souviens encore que nous devions monter à cheval à toute vitesse dans une file et il y avait un camion devant nous pour [film the sequence]. C’était vraiment rapide. D’une manière ou d’une autre, je n’ai pas pu arrêter le cheval. Même s’il roulait à toute vitesse, il essayait d’arrêter mon cheval, car c’était sur une route de montagne très étroite. “

Joshua Wong a soutenu les appels à boycotter le film, qui fera ses débuts dans les cinémas. «Parce que Disney s’incline devant Pékin et que Liu Yifei approuve ouvertement et fièrement la brutalité policière à Hong Kong, j’exhorte tous ceux qui croient aux droits de l’homme à #BoycottMulan» https://t.co/YE5FcQ93tL – Joshua Wong 黃 之 鋒 😷 (@joshuawongcf) 5 septembre 2020

Source: Twitter

Jet, comme un vrai gentleman, n’a pas parlé des exploits héroïques lui-même, mais Yifei a partagé tous les détails. C’est un comportement semblable à un empereur de sa part, alors je suppose qu’il peut simplement rester assis et livrer ses lignes, parce que l’homme vit ce code honorable.

Vous pouvez regarder Mulan maintenant en allant à Disney Plus ici.

