Vous en avez assez de regarder les mêmes murs fatigués de votre maison pendant le verrouillage du COVID-19? Eh bien, vous n’êtes pas seul – de nombreux propriétaires cherchent à embellir leur décor de nos jours, en particulier ceux qui travaillent hors de leur maison. La société hollywoodienne Creative Art Partners propose désormais un service d’art par abonnement qui peut aider à décorer les maisons dans un style luxueux.

CAP est un service de distribution d’art proposant une gamme de solutions innovantes pour la location, la vente et l’exposition d’art contemporain. Bien que le programme s’adressait initialement à des célébrités comme Orlando Bloom et des cadres de studio highfalutin Tinseltown, les services de la société sont désormais disponibles à tout le monde à tout prix. Les abonnés peuvent louer des œuvres d’art pour aussi peu que 150 $ par mois – un prix de départ qui rend le fait d’être un client abordable (bien que, bien sûr, il existe encore des options beaucoup plus chères qui permettent aux aficionados d’art bien financés de remplir les nombreux murs de leurs manoirs).

La société présente des pièces authentiques d’artistes du monde entier – sans copies – achetées directement dans des studios, des galeries et des maisons de ventes. La livraison, l’installation et l’assurance sont tous inclus dans les frais mensuels. De plus, il y a plus de 15 000 pièces dans leur collection. «CAP Home est le Rent the Runway pour l’art», a déclaré Briand Ludlow, PDG et fondateur de CAP. «L’expérience d’achat d’art traditionnel ne fonctionne pas pour beaucoup de gens, nous avons donc créé un produit qui permet à plus de gens de vivre avec du grand art. Avec CAP Home, tout le monde peut être collectionneur. »

Et les frais mensuels sont assez flexibles (et pratiques). Si les abonnés souhaitent actualiser l’art actuel dans leur maison, les pièces peuvent être échangées contre d’autres plus récentes. Et si les clients se sentent particulièrement attachés à une œuvre d’art, ils ont la possibilité de l’acheter et d’en faire une partie permanente de leur collection personnelle.