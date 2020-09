Le rappeur new-yorkais a fait des comparaisons entre Sean et Nip, affirmant que les gens les aiment et les respectent tous les deux pour leur positivité.

Le Fat Joe Show est en plein effet alors que le talk-show virtuel a pris d’assaut Instagram Live. La pandémie COVID-19 a amené de nombreux artistes à trouver des moyens inventifs d’occuper leur temps, et après que Fat Joe a commencé à converser avec ses célèbres amis en ligne, REVOLT a saisi ses dialogues pour en faire une série officielle du réseau. Mardi 22 septembre, Fat Joe a rencontré le rappeur de Detroit 2 Big Sean pour discuter de ce que cela fait d’avoir un autre album n ° 1 sur sa liste. Pendant la conférence, Fat Joe n’a pas pu s’empêcher de faire des comparaisons entre l’animateur de la Motown et le regretté Nipsey Hussle.

Nipsey a fait une apparition sur Detroit 2 sur le single commun « Deep Reverence », et Joe a félicité le rappeur tué pour son authenticité. « Repose en paix Nipsey. Nipsey était sur son chemin. Donc, il a dû atteindre où il allait atteindre en tant qu’artiste. Il n’y est pas arrivé – c’était plus grand pour lui de venir », a déclaré Fat Joe. « Mais, en tant que belle personne, les gens l’aiment tellement comme un beau mec. Toujours souriant, toujours en train de vous parler, toujours ça. C’est pourquoi quand vous avez vu Nipsey décéder, l’effusion d’amour était irréelle parce que tout le monde était comme, ‘ Non, pas ce mec. Le mec le plus gentil du monde … Donc nous ne voulions pas laisser tomber. «

« Tu as ça aussi, Sean. Je sais de quoi je parle, » ajouta Joe. « Vous avez ça – comment les gens vous aiment, comment les gens vous soutiennent. Pourquoi? Parce que vous êtes un gars formidable. Vous êtes une personne formidable. Vous êtes une belle âme. Vous êtes un gars formidable. Vous n’êtes pas ici avec la merde stupide. » Après le partage en ligne du clip de l’échange, Big Sean a ajouté: « Toute l’interview était incroyable, merci @fatjoe. » Découvrez-le ci-dessous.