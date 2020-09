Maintenant que le chef de fer Gordon Ramsay, est revenu pour dominer la cuisine de National Geographic avec « Extreme Flavors », le Britannique de 56 ans se prépare à un nouveau programme de la télévision pour laquelle il recherche des jeunes 16 à 21 ans qui sont prêts à vous accompagner dans un voyage autour du monde et à déguster la cuisine la plus exotique de la planète.

Le restaurateur qui a obtenu sa première étoile Michelin avant l’âge de 20 ans sait combien il est important de lui donner un opportunité pour les nouvelles générations et c’est probablement le vôtre. La meilleure partie est que vous n’avez même pas besoin de savoir cuisiner. Selon bases de coulée, publié sur le compte Twitter du Studio Ramsay, le plus important est que vous ayez un esprit aventureux.

Pour participer, vous devez avoir entre 16 et 21 ans, rêver de connaître le monde tout a passion pour la nourriture et l’aventure, en plus d’être curieux de découvrir de nouvelles cultures. À cet âge, nous sommes sûrs que chacun répond aux exigences essentielles. Mais, vous devez également remplir une inscription, avoir un passeport valide et avoir un visa pour voyager ou travailler dans les différents lieux de tournage. Alors allez les traiter.

Bien qu’il ne le dise pas, connaissant le chef Gordon Ramsay, les candidats doivent avoir un haut tolérance à la frustration, car l’animateur de spectacles comme « Hell’s Kitchen » ou « The F World » est mieux connu pour son tempérament explosif que pour le 16 étoiles Michelin qu’il a gagné toute sa vie. En fait, dans une interview pour The Guardian, le vrai Master Chef, a reconnu que seulement dans l’émission ‘Kitchen Mightmares’, plus de 300 malédictions.

Ne soyez pas modeste

D’autre part, dans le dossier de casting, ils vous demanderont des choses très basiques telles que vos informations personnelles, vos coordonnées, votre diplôme d’études, ainsi que vos réseaux sociaux, qu’ils vérifieront sûrement pour connaître votre niveau de créativité. Aussi, c’est le moment de frimer tout votre talents. – Dans le cas des Mexicains, ils manqueront sûrement d’espace – Ne soyez pas modeste, peu importe compétence Cela vous aidera à être l’un des finalistes.

Si cela vous sert, laissez-vous inspirer par la trajectoire de Gordon Ramsay, devenu indépendant de ses parents à 16 ans et bien que son rêve était de devenir joueur de football professionnel, une blessure au genou l’a amené à étudier l’hospitalité, mais il n’en était pas très satisfait, alors il a déménagé à Londres, où il a eu sa première chance au cuisine, ni plus ni moins qu’en tant que sous-chef du célèbre chef Marco Pierre White, propriétaire du célèbre restaurant «Harveys».

La vie lui a souri et avec beaucoup de travail et d’efforts, sans abandonner, Gordon Ramsay possède actuellement de 17 restaurants dans le monde, grâce auquel il a gagné 16 étoiles Michelin et la reconnaissance de tous les «mangeurs» de la planète, grâce à leurs différents programmes télévisés, en commençant par de brefs discours dans Iron Chef (2005) pour avoir leur propre programme sur National Geographic avec «Extreme Flavours» (2019). Nous vous souhaitons bonne chance! Vous pouvez consulter les règles de casting sur le portail Studio Ramsay ou en cliquant ici.