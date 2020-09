Ce mercredi 2 septembre, il y aura une conversation entre la militante, Malala Yousafzai et la journaliste mexicaine, Lydia Cacho. Oui, dans le cadre de Hay Festival Querétaro 2020, cette conférence sera présentée en direct via Zoom et sur les réseaux sociaux.

Comment pouvez-vous voir cette conversation?

Cet entretien entre l’activiste pakistanais et le journaliste mexicain aura lieu ce soir, de 20h30 à 21h15, via une diffusion en direct sur Zoom.

Comment pouvez-vous vous inscrire? Il vous suffit de vous rendre sur la page officielle du Hay Festival Querétaro 2020, de sélectionner cet événement et de vous inscrire avec vos données personnelles, avec lesquelles vous recevrez plus tard un email de confirmation validant la réservation et qui servira également de preuve d’accès virtuel. En fait, cela s’applique à toute autre conversation, conférence ou concert qui vous intéresse.

N’avez-vous pas atteint l’endroit? Ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas vous inscrire à l’événement, A l’issue de la transmission, cette conversation entre Malala Yousafzai et Lydia Cacho sera diffusée pendant 24h, et gratuitement, sur les différents réseaux sociaux du Hay Festival. Et si vous ne pouvez toujours pas le voir, il sera ajouté à Il y a un joueur, plate-forme où tous les contenus du festival sont téléchargés.

Qui sont Malala Yousafzai et Lydia Cacho?

La militante et écrivaine pakistanaise Malala Yousafzai a remporté le prix Nobel de la paix en 2014 pour son travail en faveur du droit à l’éducation dans l’enfance, en particulier pour les filles. En fait, à seulement 17 ans, il est devenu le plus jeune à recevoir cette reconnaissance dans l’une de ses catégories.

En revanche, alors qu’il écrivait pour la BBC, en 2009, il a critiqué à plusieurs reprises la présence des talibans dans son pays, pour laquelle il a subi une attaque alors qu’il se rendait en bus à son domicile au Pakistan, en 2012.. Elle a étudié la philosophie, la politique et l’économie au Lady Margaret Hall College à Oxford, et est également docteur honoris causa du Kings College de l’Université d’Halifax, au Canada.

Lydia Cacho est une journaliste, écrivaine et militante renommée qui a reçu plusieurs prix pour avoir enquêté sur différents crimes tels que la traite des êtres humains., devenant, en fait, le plus reconnu au Mexique avec 55 prix internationaux.

En outre, elle a fondé le Centre intégral pour l’attention aux femmes et est co-fondatrice du Réseau des journalistes du Mexique, d’Amérique centrale et des Caraïbes.. Ainsi que l’auteur de livres comme Les Démons d’Eden, Mord son cœur et Cette bouche est à moi.

C’est vrai, pour ces raisons et bien d’autres, vous ne pouvez pas manquer cet entretien intéressant entre la militante pakistanaise, Malala Yousafzai et la journaliste mexicaine, Lydia Cacho dans le cadre du Hay Festival Querétaro 2020, en plus de tous les événements qui seront disponibles.