Les morts qui marchent revient enfin pour conclure sa dixième saison le mois prochain, et pour marquer l’occasion, AMC organise un marathon de six des meilleurs épisodes de la série la veille. De plus, vous avez la possibilité de choisir ceux qui seront diffusés.

Sous le titre Night of the Walking Dead, le marathon aura lieu le samedi 3 octobre et les six épisodes seront extraits de la dernière décennie de TWD. Les fans ont la possibilité de sélectionner les épisodes à rediffuser en votant dans une série de sondages publiés sur le compte Twitter officiel de Walking Dead.

Tout d’abord, le compte a encouragé les gens à voter pour leur épisode préféré « Early Days ». Les choix sont la première de la série «Days Gone Bye», le deuxième épisode de l’histoire «Guts» et les épisodes de la saison 2 «Pretty Much Dead Déjà» et «Better Angels».

Passant à l’ère «Defending the Prison» – c’est-à-dire les saisons 3 et 4 – la sélection est tirée des épisodes de la saison 3 «Walk With Me», «Killer Within» et «Clear», aux côtés de l’épisode de la quatrième saison «Too Far Gone» – le celui où le gouverneur tue Hershel.

Ensuite, « The Road to Terminus » – saisons 4/5 – couvre l’épisode centré sur Carol « The Grove », la saison 4 finale « A » et la saison 5 « No Sanctuary » et « Four Walls and a Roof », qui traitent de Le choc de Rick avec les cannibales de Terminus.

Le prochain lot, « Alexandria Arrival », couvre la finale de la saison 5 « Conquer » et « JSS » de la saison 6, « Here’s Not Here », axé sur Morgan et le « No Way Out » bourré d’action.

Passant aux saisons 7 et 8, AKA «The War Against the Saviors», vous avez le choix entre la macabre 7 première «The Day Will Come When You Won’t Be» ainsi que sa suite «The Well» et saison 8 eps «The Key» et «Wrath».

Enfin, «Rick’s Farewell and The Whisperer War» vous propose une sélection du dernier épisode de Rick «What Comes After», avant-dernier épisode de la saison 9 «The Calm Before» et des épisodes de la saison 10 «Squeeze» et «Walk With Us». «

Après la nuit des morts-vivants, le dimanche 4 octobre apporte une autre nuit de Les morts qui marchent en tant que finale de la saison 10 «A Certain Doom» est diffusé, tout comme la première de la série The Walking Dead: World Beyond. Soyez sûrs de rester connecté.