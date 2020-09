Comment accéder à la page d’inscription Marié à la première vue 2021

Nous avons appris la nouvelle du casting pour la première fois en août. Le 4 août, Kinetic Content Casting a partagé un message sur sa page Instagram, annonçant: “APPELER TOUS LES SIMPLES À HOUSTON! ❤️ Marié à première vue se dirige vers vous! Si vous êtes célibataire, courageux et prêt à faire le saut ultime de la foi, POSTULER AUJOURD’HUI! LIEN IN BIO! 💍 “Ce lien vous amène à la page de casting de Mariés au premier regard: Houston. La page d’inscription vous demande tout sous le soleil, de la couleur de vos yeux à la durée de votre dernière relation. L’enquête comprend une soixantaine de questions, alors prévoyez du temps si vous prévoyez de postuler.

L’application de casting indique également que les personnes qui postulent doivent être disponibles pour des entretiens du 14 novembre au 23 novembre et du 15 janvier au 24 janvier 2021.

Il semble que Lifetime soit assez optimiste quant au tournage de la saison 13 avant la confirmation d’un vaccin COVID-19. En fait, Lifetime a commandé six saisons supplémentaires, plus une retombée: Mariés au premier regard: incomparables, ce qui est exactement ce à quoi cela ressemble. L’émission accueillera des personnes qui se sont inscrites et qui n’ont jamais été jumelées et qui feront de leur mieux pour les associer à l’amour de leur vie. Il n’y a pas encore de mot sur le casting pour Unmatchables, ni à quoi ressemblera le processus.

Selon Deadline, 65 000 personnes se sont inscrites pour être mariées à première vue pour être rejetées. Le pasteur Calvin Robertson et le Dr Viviana Coles entraîneront et guideront des couples dans des épisodes autonomes, essayant de comprendre pourquoi ces personnes n’ont pas réussi à correspondre et comment elles peuvent fondamentalement s’améliorer.

“Chaque saison, nous voyons tant de personnes incroyables, complexes et charmantes qui postulent pour la série principale, mais nous ne pouvons tout simplement pas égaler tout le monde. Unmatchables permet à ces personnes de se faire une chance après nos interventions et transformations dirigées par des experts”, Gena McCarthy, Développement et programmation EVP Lifetime Unscripted a déclaré.

