Mulan sera gratuit pour tous les abonnés Disney + le 4 décembre 2020.

Disney lancera Mulan pour 29,99 $ sur Disney + dans le cadre de son nouveau programme Premier Access le 4 septembre, mais si vous ne voulez pas payer de supplément, vous pouvez simplement attendre trois mois.

Le succès ou l’échec de Premier Access pour Mulan pourrait avoir un effet sur les versions futures.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait des ravages dans l’industrie cinématographique, les studios devant décider entre retarder leurs nouvelles versions de plusieurs mois ou les déposer sur des plates-formes numériques et espérer pouvoir gagner au moins une fraction de ce qu’ils auraient fait. Au box-office.

Disney a tenté les deux stratégies dans les premiers jours de la pandémie virale, retardant la chute de Black Widow tout en sortant Onward sur Disney + à peu près au moment où elle aurait été diffusée en salles. Onward s’est avéré être l’exception à la règle, car Disney a clairement indiqué que des blockbusters potentiels comme Mulan et Black Widow ne feraient jamais leurs débuts en numérique. Mais comme il est devenu de plus en plus évident que la pandémie n’allait nulle part, Disney a changé d’avis. Mulan diffusera désormais sur Disney + le 4 septembre, mais vous devrez payer 29,99 $ pour le regarder.

Comme Disney l’a annoncé au début du mois dernier, les abonnés Disney + auront la possibilité de payer pour Premier Access pour regarder Mulan le 4 septembre. Une fois que vous disposez de Premier Access, vous pouvez regarder le film autant de fois que vous le souhaitez, aussi souvent que vous le souhaitez. Ce n’est pas une location – vous possédez le film.

Payer pour le film est le seul moyen de le regarder ce week-end, mais si vous n’êtes pas pressé de voir le remake en direct de Disney du classique animé bien-aimé, vous pouvez simplement attendre trois mois supplémentaires, comme Disney l’a confirmé. tout le monde avec un compte Disney + pourra regarder Mulan sans frais supplémentaires à partir du 4 décembre.

Si vous visitez la page d’accueil de Disney +, vous pouvez voir tous les détails sur Mulan et le fonctionnement de Premier Access. Il est à noter que l’accès Premier pour Mulan ne sera disponible que du 4 septembre au 2 novembre à 23 h 59. PT, donc si vous ne l’achetez pas avant cette date, vous devrez apparemment attendre le 2 décembre pour le regarder sur Disney +. D’un autre côté, si vous l’achetez avant, vous y aurez toujours accès.

Tout est en mouvement à cause du COVID-19, mais si Premier Access est un succès retentissant pour Mulan, cela pourrait avoir un effet majeur sur la façon dont Disney sort des films, du moins à court terme. Bien sûr, Disney préférerait que Black Widow arrive dans les salles du monde entier le 6 novembre et ramasse quelques centaines de millions de dollars, mais si cela s’avère impossible, un lancement numérique réussi pour Mulan pourrait forcer la main de Disney.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.